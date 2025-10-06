Майже два десятки дронів: Харків під масованою атакою дронів, є постраждалі

На місці влучання у Харкові вирує пожежа.

Росіяни атакували Харків Шахедами / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Telegram

Російські окупанти масовано атакували Харків. У місті пролунало багато вибухів. Це підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, під ворожим ударом БпЛА опинився Новобаварський район Харкова та передмістя", - зазначив Синєгубов.

Згодом він зазначив, що внаслідок атаки троє людей зазнали гострої реакції на стрес.

Мер міста Ігор Терехов уточнив, що росіяни атакували мінімум 15 ворожих дронів.

"Наслідки ударів уточнюються, але вже є інформація про те, що постраждали будинки у приватному секторі. Загроза повторних ударів зберігається - будьте обережні!" - написав Терехов.

Згодом відбувся ще один удар по Шевченківському району міста.

Нагадаємо, в ніч на 5 жовтня Росія здійснила масштабну атаку по території України. За даними моніторингових груп, у повітряному просторі країни одночасно перебували сотні дронів-камікадзе і дві хвилі ракет типу "Калібр", запущених із моря, Х-101 і "Кинджалами".

Нагадаємо, що уночі 3 жовтня ворог атакує Полтаву крилатими ракетами та безпілотниками. Перша інформація про пуски з’являється близько 01:00 у Telegram Повітряних сил ЗСУ та кілька разів оновлюється.

Крім того, серія вибухів прогриміла в Запоріжжі після масованого удару РФ, унаслідок чого відомо про загиблу та поранених. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

