За секунду купа вибухів: росіяни влупили касетним "Іскандером" по мосту, наслідки критичні

Внаслідок ворожих ударів міст серйозно пошкоджений. З'явилися проблеми з під'їздом до пунктів пропуску.

Росіяни вдарили по мосту в Одеській області / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

Росіяни вдарили по мосту в Одеській області

Внаслідок атаки міст серйозно пошкоджений

Росіяни намагаються вбити цивільних людей

Російські окупанти атакували міст поблизу населеного пункту Маяк в Одеській області. 10 ворожих "Шахедів" вдарили по ньому вночі, ще близько п'яти - вдень. Також росіяни вдарили по мосту балістикою з касетним боєприпасом. Про це заявив військовий аналітик Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш".

"Заряд був касетний. Навіщо? Касета не пошкодить міст, касета вб'є мирних людей навколо мосту в черзі. І тих, хто ремонтує міст", - наголосив він.

У Мережі вже розлетілось відео, на якому видно момент удару по мосту.

Дивіться відео з моментом удару по мосту:

РФ вдарила касетним снарядом по мосту в Одеській області / фото: скріншот

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що внаслідок атаки був припинений рух вантажного транспорту по трасі М-15 Одеса - Рені.

"Просимо власників транспортних компаній та водіїв врахувати вищезазначену інформацію при плануванні маршрутів вантажних перевезень", - йдеться у повідомленні.

Ускладнений проїзд до пунктів пропуску

У Держприкордонслужбі України уточнили, що удари по мосту ускладнили доїзд до низки пунктів пропуску в Одеській області:

"Паланка – Маяки – Удобне",

"Рені – Джурджулешти",

"Табаки – Мирне",

"Виноградівка – Вулканешти",

"Старокозаче – Тудора",

"Нові Трояни – Чадир Лунга",

"Орлівка – Ісакча",

"Долинське",

"Залізничне",

"Лісне",

"Серпневе",

"Малоярославець".

Прикордонники радять обирати пункти пропуску у Вінницькій області, та у Чернівецькій області ("Мамалига", "Сокиряни")

"У пункті пропуску "Могилів-Подільський" на кордоні з Молдовою на Вінничині вже спостерігається збільшення руху транспорту, водночас пропуск забезпечується з посиленими нарядами", - йдеться у повідомленні.

Затримки в доставці посилок

Укрпошта попереджає про те, що через ворожу атаку спостерігаються затримки доставки на Одещині. Водночас пенсії та інші виплати доставляються своєчасно.

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський додав, що відділення працюють у штатному режимі. Проте можливі затримки в графіку доставки посилок до та з таких населених пунктів, як Білгород-Дністровський, Рені, Ізмаїл, а також навколишніх міст і сіл.

"Ми знайшли можливість застосувати резервний план доставки готівки, тож усі виплати пенсій, як і опрацювання заяв за програмою "Зимова підтримка", здійснюються за графіком ... Наша команда робить усе можливе, щоб ваші відправлення надійшли якомога швидше. Дякуємо за розуміння і будемо тримати вас у курсі подій", - зазначив він.

Удар по мосту в Одеській області - що відомо

18 грудня Главред повідомляв про те, що російські окупанти вдарили "Шахедом" по мосту у Маяках на Одещині. Внаслідок атаки була пошкоджена машина, в якій були жінка та троє дітей.

Після атаки був тимчасово обмежений рух транспорту трасою Одеса - Рені в обох напрямках. Ця дорога веде до окремих пунктів пропуску через держкордон із Молдовою.

Згодом стало відомо, що "Шахед" влетів у машину, в якій було троє дітей. Російські окупанти вдарили по автомобілю, який їхав по мосту в Одеській області. Внаслідок атаки була важко поранена мама трьох дітей, вона померла у "швидкій".

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

