"Так, я готовий": Трамп заявив про жорсткі кроки після обстрілу Києва

Руслан Іваненко
7 вересня 2025, 19:48оновлено 7 вересня, 20:36
США планують жорсткіші заходи проти Москви, щоб змусити припинити воєнні дії в Україні.

Трамп
Білий дім обговорює розширені обмеження для тих, хто підтримує агресію Росії / колаж: Главред, фото: ДСНС, ОП

Коротко:

  • Трамп готовий перейти до другої хвилі санкцій проти Росії
  • Білий дім готує жорсткіші обмеження, включно з нафтою

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність перейти до другої хвилі санкцій проти Росії через війну в Україні. Про це повідомляє Reuters.

відео дня

На запитання журналістів щодо можливого посилення обмежувальних заходів він відповів: "Так, я готовий".

Білий дім обговорює нові обмеження

Голова Національної економічної ради при Білому домі Кевін Хассет зазначив, що хоч він і не є радником президента з питань зовнішньої політики, рада відповідає за виконання санкцій.

За його словами, країни, що підтримують Росію у війні проти України, зокрема ті, які купують російську нафту, як Індія, повинні враховувати можливі економічні наслідки.

Хассет також висловив розчарування останніми новинами та припустив, що найближчими днями відбудуться серйозні обговорення щодо рівня та термінів введення нових санкцій, проте остаточне рішення залишається за президентом.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

США посилюють економічний тиск на Москву

У Вашингтоні вже готуються жорсткіші економічні заходи тиску на Москву з метою змусити Росію припинити воєнні дії в Україні. Новий етап санкцій може передбачати розширені обмеження щодо покупців російської нафти, що здатне суттєво вплинути на економіку РФ.

Це свідчить про посилення позиції США у конфлікті та більш рішучу підтримку України у протидії агресії Росії.

Думка експерта

Дипломат і керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко вважає, що запровадження Дональдом Трампом санкцій проти Росії в найближчі десять днів може мати серйозні та незворотні наслідки для економічної структури країни. На його думку, про це вже відкрито говорять і російські економісти.

Атака на Україну 7 вересня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.

Згодом стало відомо, що в Києві вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через ворожу атаку була пошкоджена будівля Уряду - там постраждали дах і верхні поверхи будівлі.

Крім цього у Святошинському районі столиці з-під завалів частково зруйнованого 9-поверхового житлового будинку спершу рятувальники дістали тіла загиблих. Ними виявились 32-річна жінка та її син, якому було лише 2 місяці.

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

війна в Україні Дональд Трамп санкції проти Росії
