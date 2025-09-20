"Пекельні тарифи" Трампа: з'явився прогноз потужного удару по Росії

Президент США Дональд Трамп не хоче тиснути на Росію і не прагне загострювати відносини з Китаєм.

https://glavred.net/world/adskie-tarify-trampa-poyavilsya-prognoz-moshchnogo-udara-po-rossii-10699799.html Посилання скопійоване

США можуть ввести нові санкції проти РФ / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Хари:

Трамп не хоче тиснути на РФ і не прагне загострювати відносини з Китаєм

США намагаються "вирішити" конфлікт і досягти певної мирної угоди

Дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара прокоментував імовірність введення США нових санкцій проти РФ.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, президент США Дональд Трамп не хоче тиснути на Росію і не прагне загострювати відносини з Китаєм.

відео дня

"Те, що він нещодавно запропонував європейцям - відмовитися від енергетичного співробітництва з Росією, - виглядає скоріше відмовкою, щоб не робити того, що він сам обіцяв. Нагадаю, перед самітом на Алясці він погрожував Росії "пекельними тарифами", якщо вона не погодиться припинити військові дії. Однак після цієї зустрічі Трамп не тільки не ввів санкції проти Росії, а й фактично відмовився від свого підходу, прийнявши російську позицію", - зазначив експерт.

/ Главред

За його словами, йдеться не про пошук припинення вогню, а про намагання одразу "вирішити" конфлікт і досягти певної мирної угоди.

"Однак, на мою думку, як в Україні, так і серед наших іноземних, зокрема європейських партнерів, розуміють: це неможливо. Адже з тією Росією, яка існує зараз і з тим керівництвом, яке є, мирної угоди між Україною та Російською Федерацією не буде", - додав Хара.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Хари:

Санкції проти РФ: думка експерта

Голова Комітету економістів Андрій Новак зауважив, що Україна надмірно покладається на санкційну політику США щодо Росії, хоча на ділі її вплив обмежений.

За його словами, обсяги торгівлі між США і Росією настільки малі, що прямі санкції Вашингтона не мають значного ефекту. Саме тому американська сторона вважає за краще вводити непрямі обмеження, спрямовані на треті країни - наприклад, Китай та Індію.

Новак наголосив, що США не мають гострої потреби в російських енергоносіях, адже вони володіють власними значними запасами нафти і газу - ключових експортних товарів Росії. Тому навіть жорсткі прямі санкції з боку США практично не вплинули б на російську економіку і залишилися б малопомітними.

Проте він додав, що за наявності політичної волі Сполучені Штати могли б запровадити більш відчутні заходи тиску, як прямого, так і непрямого характеру.

Санкції проти РФ: новини за темою

Раніше в Сенаті пригрозили Путіну. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп зміг вплинути на диктатора РФ Володимира Путіна, в результаті чого той погодився на особисту зустріч.

Як повідомляв Главред, Україна вдарила санкціями по тіньовому флоту Росії. Під санкції потрапили компанії, які перевозять нафту морем, займаються логістикою та обслуговуванням танкерного флоту.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп висловився про те, чи подіють нові санкції на РФ. Росія може уникнути санкцій. Президент США сказав, що потрібно зробити для цього.

Інші новини:

Про персону: Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред