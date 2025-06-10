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Чи будуть окупанти штурмувати Суми: експерт назвав головну мету армії РФ

Анна Ярославська
10 червня 2025, 12:50
66
Операція росіян у Сумській області має кілька завдань.
Суми, ЗСУ
Дмитро Жмайло назвав головну мету ворога на Сумщині / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatemap

Головні тези:

  • Армія РФ впритул підійшла до Юнаківки
  • Окупанти хочуть посилити терор мирного населення
  • У Росії не вистачить сил для штурму Сум

Російська окупаційна армія продовжує активний наступ на території Сумської області. На сьогодні окупанти підійшли впритул до Юнаківки. При цьому у них немає сил для прориву до Сум. Основне завдання ворога полягає в терорі мирного населення. Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

За його словами, операція росіян на Сумщині має кілька цілей. Крім інформаційної та військової перед окупантами стоїть ще й терористичне завдання, пише Obozrevatel.

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"Практична терористична мета, якої вони хочуть досягти, - максимально наблизитися до Хотині, Нової Січі та інших населених пунктів на півдні, розгорнути там артилерію, операторів FPV-дронів для того, щоб тероризувати місто Суми, тероризувати мешканців, знищувати цивільну інфраструктуру", - заявив Жмайло.

Експерт вважає, що у ворога недостатньо сил, щоб прориватися в Суми і штурмувати саме місто. Росіяни використовують чисельну перевагу, з величезними втратами - по 300-400 за один населений пункт.

Жмайло додав, що війська РФ стикаються зі ще більшими проблемами, коли впираються в місто

"Покровськ, Часів Яр, Торецьк це показали. Росіянам вдається захоплювати такі міста тільки після року, і, якщо повністю знищити КАБами, артилерією, фактично стерти ці міста з лиця землі", - сказав він.

Утім, військовий експерт вважає, що Сумам не загрожує доля зруйнованих на Донбасі міст.

Чи будуть окупанти штурмувати Суми: експерт назвав головну мету армії РФ
Місто Суми / Інфографіка: Главред ​

Ситуація в Сумській області - останні новини

Як писав Главред, росіяни зосередили близько 60 тис. військових на Сумському напрямку. Про це розповів військовий і голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

У ніч на 4 червня аналітики моніторингового проєкту DeepState повідомили, що російська армія окупувала Андріївку та Водолаги в Сумській області.

Військовий аналітик Іван Ступак заявив, що російські війська продовжують просування на півночі Сумщини і вже перебувають на відстані близько 20-22 км від обласного центру.

Ситуація на кордоні Сумської області напружена, але під контролем Збройних сил України, підстав для евакуації з міста Суми поки що немає. Про це написав голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни писали, що російський диктатор Володимир Путін може планувати захоплення міста Суми та частини Сумської області.

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Хто такий Дмитро Жмайло

Дмитро Жмайло — український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС). Він активно коментує питання національної безпеки, оборонної політики та міжнародних відносин, зокрема в контексті війни Росії проти України. Жмайло є автором численних аналітичних статей та інтерв’ю, де висвітлює актуальні виклики для України та пропонує стратегічні підходи до їх вирішення.

У своїх публікаціях акцентує увагу на необхідності посилення обороноздатності України. Регулярно виступає в українських медіа, де аналізує поточну ситуацію на фронті, оцінює дії противника та надає прогнози щодо розвитку подій.

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війна в Україні Сумы Сумська область новини України війна Росії та України Дмитро Жмайло
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