Чи потрібно жителям Сум евакуюватися з міста: голова ОВА дав чітку відповідь

Ситуація на кордоні Сумщини напружена, але під контролем, вважає Олег Григоров.

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Ситуація на кордоні Сумщини напружена / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Що сказав Олег Григоров:

Підстав для евакуації з міста Суми поки що немає

Потрібно орієнтуватися виключно на офіційні джерела інформації

Ситуація на кордоні Сумської області напружена, але під контролем Збройних сил України, підстав для евакуації з міста Суми поки що немає. Про це написав голова обласної військової адміністрації Олег Григоров у своєму Telegram-каналі.

"Підстав для евакуації з міста Суми поки що немає. Ситуація на кордоні Сумщини напружена, але під контролем Сил оборони та підрозділів Збройних сил України", - написав він. відео дня

Він зазначив, що останнім часом у медіа та телеграм-каналах поширюються емоційні заяви різних людей щодо безпекової ситуації в області.

"Закликаю орієнтуватися виключно на офіційні джерела", - наголосив Григоров і додав, що "обласна влада перебуває в постійній координації з військовим командуванням. Усі рішення ухвалюються своєчасно і відповідально".

За його словами, з прикордонних районів, які систематично обстрілюються, триває евакуація цивільного населення. За останній тиждень на безпечніші території виїхало майже 900 осіб.

Григоров зазначив, що до евакуаційних заходів залучені районні адміністрації, рятувальники, поліція, волонтерські організації.

"В області функціонують транзитні центри та пункти тимчасового розміщення - ресурси для приймання людей є", - запевнив очільник ОВА.

"Ми не недооцінюємо загроз. Але й не перебільшуємо. Військові діють злагоджено, тримають рубежі і стримують спроби противника просунутися вглиб області", - сказав Григоров.

За його словами, найінтенсивніші бойові дії, як і до цього, відбуваються на кордоні, зокрема в Юнаківській та Хотинській громадах. Ворог намагається розширити зону активних бойових дій, діє малими групами, проте наші захисники не дають йому закріпитися.

"Закликаю довіряти офіційним джерелам і підтримувати наших військових", - вкотре наголосив голова ОВА.

Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов рекомендував українцям виїжджати із Сум. "Я раджу жителям Сум - хоча б дітей, літніх людей вивозити в більш безпечні регіони країни і бути готовими до оборони міста, тому що ворог виконує наказ Путіна", - підкреслив військовий експерт.

Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни заявили, що ворожі сили нещодавно просунулися на півночі Сумської області в районі кількох населених пунктів. Ворог домігся просування на північному сході від Кіндратівки, півдні від Олексіївки, на сході від Яблунівки, а також на сході від Локні.

Військовий аналітик Іван Ступак заявив, що російські війська продовжують просування на півночі Сумщини і вже перебувають на відстані близько 20-22 км від обласного центру.

Водночас представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що російські війська намагаються розширити зону бойових дій на кордоні з Україною, активно застосовуючи нечисленні піхотні групи.

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