Загострення на Дніпропетровщині: військовий розповів про реальний стан на фронті

Російські війська продовжують наступати на Дніпропетровщину, використовуючи чисельну перевагу у живій силі.

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Ворог не припиняє спроб прориву / Колаж: Главред, фото: 144 окрема піхотна бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

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Російські війська наступають на Дніпропетровщину

Військовий зазначає, що ворог намагається вийти на адмінкордон

Російські війська продовжують наступ у напрямку Дніпропетровщини, використовуючи значну перевагу у живій силі. Про це в інтерв’ю ТСН повідомив командир батальйону безпілотних комплексів "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців.

Відповідаючи на запитання, чи доведеться найближчим часом обороняти саму Дніпропетровську область, військовий наголосив:

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"Це основний пріоритетний напрямок противника, він намагається вийти на адмінкордон. Особливо до 9 травня він робив все, щоб дістатися до адміністративних кордонів, однак ми ефективно нищили його. Щоденно противник зазнавав втрат у понад 100 осіб загиблими та пораненими".

За словами командира, хоча російські підрозділи зазнають великих втрат і "стираються" об українську оборону, ворог має значну чисельну перевагу."Приблизно один український захисник протистоїть десяти окупантам", — розповів військовий.

Він також підкреслив важливість збереження життя українських воїнів:

"Ми робимо все, щоб противника не пропустити. Вони несуть величезні втрати, але для них жива сила — це виключно ресурс, а для нас це люди, це життя".

Незважаючи на опір українських сил, ворог поступово просувається вперед, хоч і не з тією швидкістю, як планував.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська просуваються територією Сумської області. Наразі їм вже вдалося захопити деякі населені пункти.

Крім того, росіяни намагаються активно просуватися на декількох ділянках фронту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Найбільш жорсткі та інтенсивні бойові дії тривають на Покровському, Курському та Сумському напрямках.

Раніше повідомлялося, що через Маріуполь країна-агресорка Росія 7 та 8 червня перекидала чималу кількість військової техніки та живої сили: понад 10 САУ, системи ППО, колони на більш як 40 вантажівок з БК та окупантами. Цю силу окупанти хочуть переправити на Сумщину.

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