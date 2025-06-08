Наступ росіян: військовий назвав головну мету Путіна в Сумській області

Путін хоче тримати під вогневим контролем якийсь обласний центр.

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Наступ РФ в Сумській області / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, deepstatemap

Головне із заяви військового:

На Сумському напрямку є близько 60 тис. окупантів

Росіяни хочуть прорватися до обласного центру

Противник не зайшов в основну лінію фортифікаційної системи

Росіяни зосередили близько 60 тис. військових на Сумському напрямку. Про це розповів військовий та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Українського Радіо.

За його словами, Сумський напрямок - це сіра зона, це територія, яка завжди прострілювалась. Однак, на конкретних ділянках, де росіяни концентрують свої наступальні дії, їм вдається займати лінії.

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Військовий підкреслив, що противник не зайшов в основну лінію фортифікаційної системи захисту на цьому напрямку.

"На Сумщині ми сковуємо ті сили противника, які б він міг чи хотів застосувати на інших напрямках", - сказав Тимочко.

Він також зауважив, що російський диктатор Володимир Путін хоче щонайменше тримати під вогневим контролем якийсь обласний центр, щоб показати, що російська армія спроможна виконувати стратегічні завдання.

"Росіяни гадали, що на Сумському напрямку в України мало військ, що вони знають шляхи просування та територію, тому сподівалися на швидку операцію. Але насправді немає ніякої унікальної операції противника. Є бажання спробувати прорватися до обласного центру і поновити контроль за тими напрямками, тими шляхами на Сумщині, які противник свого часу втратив. Вони зараз будуть намагатися убезпечити свої території на Курському напрямку", - наголосив Тимочко.

Що відомо про Суми / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни заявили, що ворожі сили нещодавно просунулися на півночі Сумської області в районі декількох населених пунктів. Ворог добився просування на північному сході від Кіндратівки, півдні від Олексіївки, на сході від Яблунівки, а також на сході від Локні.

Військовий аналітик Іван Ступак заявив, що російські війська продовжують просування на півночі Сумщини та вже знаходяться на відстані близько 20–22 км від обласного центру.

Водночас, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що російські війська намагаються розширити зону бойових дій на кордоні з Україною, активно застосовуючи малочисельні піхотні групи.

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Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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