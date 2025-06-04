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Армія РФ окупувала два населені пункти на Сумщині - DeepState

Анна Ярославська
4 червня 2025, 07:33
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У DeepState оновили карту і повідомили про нові просування окупантів
росіяни окупували Андріївку та Водолаги
Росіяни окупували Андріївку і Водолаги / Колаж: Главред, фото: ОК Захід, deepstatemap

Коротко:

  • У РФ є просування на фронті
  • Ворог окупував два населені пункти України

У ніч на 4 червня аналітики моніторингового проєкту DeepState повідомили, що російська армія окупувала Андріївку та Водолаги в Сумській області.

"Ворог окупував Андріївку та Водолаги", - ідеться в повідомленні.

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Крім того, за даними аналітиків, росіяни просунулися біля Яблунівки в Сумській області та біля Діліївки в Донецькій області.

Карта DeepState
Андріївка та Водолаги / Карта DeepState

Ситуація на Сумщині - останні новини

Як писав Главред, армія Росії створює додаткові зони напруги, зокрема на українському кордоні, щоб змусити Сили оборони перекидати резерви з інших ділянок фронту.

"Путін наказав створити "буферну зону", фактично зону окупації. Путін робить багато речей, які не мають жодного військового сенсу. Вони намагатимуться створити цю "буферну зону", якщо зможуть. Спробують просунутися ближче до Сум, а від Сум до кордону всього 25-30 кілометрів, і взяти Суми під вогневий контроль ствольної артилерії, щоб мати змогу обстрілювати Суми", - наголосив він.

В Інституті вивчення війни вважають, що Путін може планувати захоплення міста Суми та частини Сумської області. Ймовірно, своїм візитом до Курської області 20 травня глава РФ намагався створити підстави для виправдання таких планів.

30 травня аналітики DeepState заявили, що російські окупаційні війська посилюють активність у Сумській області. Наступною метою ЗС РФ у регіоні є захоплення сіл Юнаківка та Хотінь.

"У Юнаківці багато будинків, які дадуть можливість ворогу ховатися, накопичуватися і закріплюватися. Якщо ворогу вдасться зайняти це село і навколишні висоти, то є загроза застосування FPV-дронів по Сумах", - попередили аналітики.

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Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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