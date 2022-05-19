Люди бояться виходити на вулицю: рашисти обстріляли Луганську область

Війська РФ обстріляли Луганську область

Російська армія вкотре обстріляла Луганську область. На території Гірської громади одна людина загинула, ще троє були поранені, повідомляє глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"У Гірській громаді масові руйнування житлових будинків. Вбито одну людину, ще троє отримали поранення. Люди на вулицю бояться виходити", - розповів Гайдай.

Також він додав, що зараз спостерігається важка ситуація на всій території Луганської області, кожен населений пункт піддається ворожим обстрілам.

"Війська навмисно стріляють по житловому масиву", - підкреслив глава Луганської ОВА.

Дивіться Новини Донбасу онлайн

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що армія РФ на всіх фронтах поступово переходить до оборонних дій. Окупанти намагаються зайняти такі позиції, на яких буде легше оборонятися. Спроби наступу фіксуються тільки на Луганському та Ізюмському напрямках.

В Північноатлантичному альянсі вважають, що Україна може здобути перемогу на війні проти Росії. В організації кажуть, що ЗСУ вже вдалося переломити хід подій у боях з російськими військами. Тому у Києва може з'явитися можливість повернути окуповані Крим і Донбас.

Експерти Інституту досліджень війни в США вважають, що війська Росії, ймовірно, спробують утримати свої позиції на захід від міста Вовчанськ Харківської області. Мета-зберегти лінії забезпечення. Наступати там вони вже не можуть, оскільки зазнали невдачі на Ізюмському напрямку. Згодом росіяни можуть вивести свої сили з регіону, а ЗСУ піти в контрнаступ під Ізюмом.

Читайте також: