Перемога коштуватиме Україні десятки тисяч життів - Зеленський

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Перемога у війні коштуватиме Україні десятки тисяч життів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ході звернення до студентів.

"Ця війна - це, безумовно, війна за незалежність. Можна сказати, що це відкладена війна. Відкладена на 30 років, враховуючи, як ми отримали незалежність в 1991- му, або - на сотню років, враховуючи попередню нашу історію", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що він не сумнівається в перемозі України.

"Я не сумніваюся, що ми виграємо, і це буде в нашій історії так само, як в історії інших країн, які боролися за незалежність і перемогли, які перестали бути прохачами, а стали суб'єктами", - додав президент.

Президент назвав гірку ціну перемоги України у війні з РФ.

"Але ми повинні пам'ятати, що ціна всього цього - це десятки тисяч життів. Життя всіх, хто був убитий ворогом. Десятки тисяч", - заявив президент.

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що армія РФ на всіх фронтах поступово переходить до оборонних дій. Окупанти намагаються зайняти такі позиції, на яких буде легше оборонятися. Спроби наступу фіксуються тільки на Луганському та Ізюмському напрямках.

В Північноатлантичному альянсі вважають, що Україна може здобути перемогу на війні проти Росії. В організації кажуть, що ЗСУ вже вдалося переломити хід подій у боях з російськими військами. Тому у Києва може з'явитися можливість повернути окуповані Крим і Донбас.

Експерти Інституту досліджень війни в США вважають, що війська Росії, ймовірно, спробують утримати свої позиції на захід від міста Вовчанськ Харківської області. Мета - зберегти лінії забезпечення. Наступати там вони вже не можуть, оскільки зазнали невдачі на Ізюмському напрямку. Згодом росіяни можуть вивести свої сили з регіону, а ЗСУ піти в контрнаступ під Ізюмом.

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