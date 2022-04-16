Сценарій Донецька і Луганська: окупанти РФ у травні планують на Херсонщині "референдум" щодо "ХНР"

Росіяни хочуть "проголосити" в захопленому Херсоні так звану "ХНР" / Колихаєв Ігор / Facebook

Окупанти Росії в період з 1 по 10 травня мають намір провести у захопленій Херсонської області так званий "референдум" щодо створення якоїсь "ХНР". Планується запуск схеми, знайомої за ситуацєю у Донецьку і Луганську у 2014 році. Так звані "бюлетені" вже друкуються на друкарні, яку контролюють загарбники у Новій Каховці. В'їзд до міста на період "голосування" хочуть закрити. Реалізація сценарію під питанням, бо населення Херсонщини виступає проти окупації і виходить на мітинги за Україну. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона написала про те, що російські окупанти збираються провести фейковий "референдум" з метою створення так званої "Херсонської народної республіки ("ХНР)". Терміни проведення "заходу" - з 1 по 10 травня. "Голосування" проведуть за сценарієм Донецька та Луганська 2014 року – без волевиявлення народу і з картинкою для російських пропагандистів.

"За інформацією свідків, у друкарні міста Нова Каховка друкують "бюлетені" для проведення "референдуму". Очевидно всі протоколи про результати "голосування" будуть підготовлені заздалегідь і завезені до обласного центру", - пише Денисова.

Крім того, вона зазначила, що під час псевдореферендуму в'їзд і виїзд з Херсона планують закрити, а зв'язок – відключити.

"У цей період мають намір закрити Херсон на в'їзд і виїзд і відключити весь зв'язок", - пише омбудсмен.

Також вона додала, що окупанти зіткнутися зі складнощами під час проведення "референдуму", оскільки люди у Херсонській області рішуче виступають проти окупації і підтримують Україну.читайте такожАрмія України веде наступ у Херсонській області – Арестович

"Провести "референдум" загарбникам буде складно, адже героїчне населення всієї Херсонської області продовжує виходити на акції протесту окупації з гаслами "Херсон – це Україна!" незважаючи на застосування рашистами зброї і силового розгону мітингів", - підкреслила Людмила Денисова.

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Ситуація у Херсонській області

Війська окупантів РФ вторглися до Херсону на початку березня і захопили місто. Місцеві жителі проти російських військ та їх порядків на території Херсонської області України. Вони регулярно виходять на мітинги на підтримку української держави.

Активісти 10 квітня провели у Херсоні мирний мітинг на згадку про людей, які стали жертвами агресії РФ. Протест було розігнано російськими загарбниками.

Депутат облради Сергій Хлань розповідав, що ЗСУ насилу, але просуваються до захопленого Херсону. За його словами, в місті складна гуманітарна та інформаційна ситуація, а ворог контролює зв'язок.

Спікер Банкової Олексій Арестович казав, що у Херсонській області тривають бої. За його словами, окупанти розглядають сценарій здачі регіону. Однак це не означає деокупації міста найближчим часом.