Донецьк і Луганськ перейдуть під контроль України: Арестович розповів, чим закінчиться війна

Окупанти підуть з території України, впевнений Арестович / Reuters

Україна переможе Росію військовим шляхом або дипломатичним, завдяки переговорам.

Про це радник глави офісу президента Олексій Арестович сказав в ефірі 24 каналу.

На його думку, Україна отримає контроль над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

"Думаю, за результатами цієї війни Донецьк і Луганськ перейдуть під наш контроль", — заявив він.

Як повідомляв Главред, 23 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що "якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде оголошено референдум на будь-яких окупованих територіях України, Україна вийде з будь-яких переговорів в РФ".

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що переговори з Україною і укладення мирної угоди - єдиний вихід для Росії. За його словами, зараз переговори України та Росії тривають, але перебувають не в активній фазі. Всі сподіваються на військовий результат.

Також Олексій Арестович заявив, що активна фаза бойових дій в війні Росії проти України завершиться не пізніше, ніж за два-три тижні. За його словами, це не означає, що бої повністю припиняться. Це означає, що припиниться активний наступ росіян, тому що їм ніде взяти нові резерви.

У свою чергу, медіаексперт і керівник проекту Bellingcat Христо Грозєв вважає, що наближається провал російської армії у другій фазі війни в Україні. За його словами, якщо ситуація поблизу Ізюма та Горлівки не зміниться упродовж кількох тижнів, то російські війська почнуть відступати.

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