НАТО хоче перерахувати оборонні витрати: як це вплине на фінансову підтримку України

Про головне:
- НАТО пропонує нові витрати на ЗСУ зараховувати до оборонних
- До 1,5% оборонного бюджету НАТО можуть спрямувати на Україну
- Заміна переданого Україні озброєння ввійде в основні 3,5% витрат
У Північноатлантичному альянсі пропонують зараховувати нові витрати на зміцнення Збройних сил України до категорії "пов’язаних з обороною". Про це повідомляє Euractiv.
Зокрема, мова йде про закупівлю військової техніки спеціально для України та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс. Такі витрати, згідно з пропозицією, можуть увійти до складу оборонних витрат країн-членів НАТО відповідно до нових цільових показників.
"Нині обговорюється ініціатива підвищити оборонні витрати Альянсу до 5% від ВВП. Остаточне рішення можуть ухвалити на саміті НАТО в Гаазі 24–25 червня", — пише видання.
Поточна пропозиція передбачає, що з 5% витрат на оборону 3,5% будуть спрямовані на основні оборонні потреби, такі як закупівля техніки та забезпечення військових. Ще 1,5% — на кібербезпеку, інфраструктуру та підвищення стійкості.
За даними джерел Euractiv, серед союзників існує спільне розуміння, що саме у другій категорії — 1,5% — будуть враховуватися лише нові витрати на підтримку України.
При цьому:
- допомога з існуючих запасів не включатиметься в підрахунок, щоб уникнути подвійного обліку;
- заміна обладнання, переданого Україні, зарахується до основних витрат у рамках 3,5%;
- гуманітарна та інша невійськова допомога не буде враховуватись у витратах на оборону.
"Обладнання, передане Україні з військових арсеналів НАТО, вже враховувалося як частина регулярних витрат на основну оборону під час первісного придбання", — зазначає інформаційне видання.
Також вказується, що майбутні замовлення на заміну цього обладнання увійдуть до основного оборонного бюджету країн-членів.
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