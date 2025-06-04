НАТО хоче перерахувати оборонні витрати: як це вплине на фінансову підтримку України

У НАТО погоджують механізм, що дозволить включати витрати на Україну до офіційного бюджету.

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НАТО змінює правила обліку витрат / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, пресслужба НАТО

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НАТО пропонує нові витрати на ЗСУ зараховувати до оборонних

До 1,5% оборонного бюджету НАТО можуть спрямувати на Україну

Заміна переданого Україні озброєння ввійде в основні 3,5% витрат

У Північноатлантичному альянсі пропонують зараховувати нові витрати на зміцнення Збройних сил України до категорії "пов’язаних з обороною". Про це повідомляє Euractiv.

Зокрема, мова йде про закупівлю військової техніки спеціально для України та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс. Такі витрати, згідно з пропозицією, можуть увійти до складу оборонних витрат країн-членів НАТО відповідно до нових цільових показників.

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"Нині обговорюється ініціатива підвищити оборонні витрати Альянсу до 5% від ВВП. Остаточне рішення можуть ухвалити на саміті НАТО в Гаазі 24–25 червня", — пише видання.

Поточна пропозиція передбачає, що з 5% витрат на оборону 3,5% будуть спрямовані на основні оборонні потреби, такі як закупівля техніки та забезпечення військових. Ще 1,5% — на кібербезпеку, інфраструктуру та підвищення стійкості.

За даними джерел Euractiv, серед союзників існує спільне розуміння, що саме у другій категорії — 1,5% — будуть враховуватися лише нові витрати на підтримку України.

При цьому:

допомога з існуючих запасів не включатиметься в підрахунок, щоб уникнути подвійного обліку;

заміна обладнання, переданого Україні, зарахується до основних витрат у рамках 3,5%;

гуманітарна та інша невійськова допомога не буде враховуватись у витратах на оборону.

"Обладнання, передане Україні з військових арсеналів НАТО, вже враховувалося як частина регулярних витрат на основну оборону під час первісного придбання", — зазначає інформаційне видання.

НАТО / Інфографіка: Главред

Також вказується, що майбутні замовлення на заміну цього обладнання увійдуть до основного оборонного бюджету країн-членів.

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Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Крім того, Сполучені Штати Америки досі віддані НАТО і в перспективі військова присутність американців у Європі не зменшиться, впевнений Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Якщо війна в Україні припиниться або буде заморожена, а НАТО одночасно з цим не переозброїться, то приблизно за п'ять років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі. Такий розвиток подій прогнозує Служба військової розвідки Данії.

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Що відомо про Euractiv? Euractiv — європейський новинний веб-сайт, присвячений політиці ЄС, заснований у 1999 році французьким медіа-видавцем Крістофом Леклерком. Його штаб-квартира та центральна редакція знаходяться в Брюсселі, а інші офіси – у Парижі та Берліні, пише Вікіпедія.

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