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Ведуча 1+1 розповіла про страх не мати дітей, та чому приховує чоловіка

Анна Підгорна
4 червня 2025, 00:44
233
Наталія Островська зіткнулася з труднощами на шляху до бажаного материнства.
Наталія Островська з донькою
Наталія Островська новини - ведуча розповіла про материнство і чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

Читайте більше:

  • Коли Наталія Островська зважилася завести дитину
  • Чому ведуча боялася, що не пізнає радості материнства
  • Чому Островська не показує, який вигляд має її чоловік

Півтора року тому, в листопаді 2023 року, українська журналістка і ведуча 1+1 Наталія Островська вперше стала матір'ю. У неї народилася дівчинка, яку назвали Аґатою.

Зараз малятку півтора року і Островська насолоджується материнством, хоч і не приховує, що часом це вкрай складний і виснажливий шлях. Утім ведуча ні про що не шкодує, адже до народження Аґати боялася, що не зможе матір'ю.

відео дня

Про це вона вперше розповіла в бесіді з Люкс Фм. Наталія зізнається: дитяче питання завжди було для неї дуже актуальним, але в якийсь момент його затьмарила кар'єра. Під час повномасштабної війни Островська знову повернулася до думки про материнство, та зіткнулася з труднощами.

"Я збиралася стати мамою, але потім стала ведучою. Мрія втілилася й я відклала материнство. Але від початку повномасштабки для мене змінилися цінності. І я так захотіла вперше стати мамою. Але виявилося, що коли ти цього захотів, не одразу так відбувається. Тому для мене певний етап був болісним. Коли не вдавалося завагітніти й я подумала, що не можу мати дітей. Почала ходити по лікарях й справді бажаю не відкладати етап материнства", - поділилася журналістка.

Наталія Островська
Наталія Островська новини - ведуча розповіла про материнство та чоловіка / Скриншот YouTube

Також Наталія розповіла, чому насправді приховує свого чоловіка, тата Аґати. Виявилося, що така таємничість Богдана насамперед пов'язана з родом його діяльності, якому публічність може тільки нашкодити. Утім Островська не виключає, що після повномасштабної війни це може змінитися.

"Є певні обмеження, пов'язані з його роботою. Ми живемо під час війни та є безпекові обмеження, про які я не можу поки говорити. Можливо, після війни відкриємо всі таємниці", - каже ведуча.

Наталія Островська з чоловіком
Наталія Островська з чоловіком / instagram.com/nataliostrovska

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Хто така Наталія Островська?

Наталія Островська - українська ведуча та журналістка. Працює на телеканалі 1+1 Україна, веде телемарафон "Єдині новини". У листопаді 2023 року вперше стала матір'ю. Особу чоловіка і батька її дитини ведуча приховує.

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