Ведуча 1+1 розповіла про страх не мати дітей, та чому приховує чоловіка

Наталія Островська зіткнулася з труднощами на шляху до бажаного материнства.

https://glavred.net/starnews/vedushchaya-1-1-rasskazala-o-strahe-ne-imet-detey-i-pochemu-skryvaet-muzha-10670372.html Посилання скопійоване

Наталія Островська новини - ведуча розповіла про материнство і чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

Читайте більше:

Коли Наталія Островська зважилася завести дитину

Чому ведуча боялася, що не пізнає радості материнства

Чому Островська не показує, який вигляд має її чоловік

Півтора року тому, в листопаді 2023 року, українська журналістка і ведуча 1+1 Наталія Островська вперше стала матір'ю. У неї народилася дівчинка, яку назвали Аґатою.

Зараз малятку півтора року і Островська насолоджується материнством, хоч і не приховує, що часом це вкрай складний і виснажливий шлях. Утім ведуча ні про що не шкодує, адже до народження Аґати боялася, що не зможе матір'ю.

відео дня

Про це вона вперше розповіла в бесіді з Люкс Фм. Наталія зізнається: дитяче питання завжди було для неї дуже актуальним, але в якийсь момент його затьмарила кар'єра. Під час повномасштабної війни Островська знову повернулася до думки про материнство, та зіткнулася з труднощами.

"Я збиралася стати мамою, але потім стала ведучою. Мрія втілилася й я відклала материнство. Але від початку повномасштабки для мене змінилися цінності. І я так захотіла вперше стати мамою. Але виявилося, що коли ти цього захотів, не одразу так відбувається. Тому для мене певний етап був болісним. Коли не вдавалося завагітніти й я подумала, що не можу мати дітей. Почала ходити по лікарях й справді бажаю не відкладати етап материнства", - поділилася журналістка.

Наталія Островська новини - ведуча розповіла про материнство та чоловіка / Скриншот YouTube

Також Наталія розповіла, чому насправді приховує свого чоловіка, тата Аґати. Виявилося, що така таємничість Богдана насамперед пов'язана з родом його діяльності, якому публічність може тільки нашкодити. Утім Островська не виключає, що після повномасштабної війни це може змінитися.

"Є певні обмеження, пов'язані з його роботою. Ми живемо під час війни та є безпекові обмеження, про які я не можу поки говорити. Можливо, після війни відкриємо всі таємниці", - каже ведуча.

Наталія Островська з чоловіком / instagram.com/nataliostrovska

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська ведуча і Міс Україна-2004 Леся Матвєєва розлучилася з чоловіком, ресторатором Валерієм Созановським. Вони були в шлюбі 7 років.

Також українська журналістка і ведуча Соломія Вітвіцька розповіла, чому поки не планує весілля з нареченим-військовим. Пара відзначила заручини в лютому 2025 року.

Читайте також:

Хто така Наталія Островська? Наталія Островська - українська ведуча та журналістка. Працює на телеканалі 1+1 Україна, веде телемарафон "Єдині новини". У листопаді 2023 року вперше стала матір'ю. Особу чоловіка і батька її дитини ведуча приховує.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред