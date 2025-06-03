Помер композитор Євген Дога - автор музики до к/ф "Мій ласкавий і ніжний звір" і "Табір іде в небо"

У Молдові, звідки родом Євген Дога, оголошено національний траур.

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Помер Євген Дога - автор вальсу "Мій ласкавий і ніжний звір" / колаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/DogaEugen

Коротко:

Євген Дога помер у віці 89 років після тривалої хвороби

У Молдові у зв'язку зі смертю композитора, оголошено національну жалобу

3 травня 2025 року помер радянський і молдавський композитор Євген (Еуджен) Дога. Йому було 89 років. Трагічну новину повідомила родина музиканта.

"З глибоким сумом сім'я повідомляє, що сьогодні, 3 червня 2025 року, о 13:20, у віці 89 років помер Євген Дога", - йдеться в некролозі на офіційній сторінці покійного у Facebook.

Деталі та обставини смерті його рідні не розкривають. Ймовірною причиною у ЗМІ називають ускладнення через онкологію, зокрема серцеву недостатність.

Помер Євген Дога - автор вальсу "Мій ласкавий і ніжний звір" / facebook.com/DogaEugen

На смерть всесвітньо відомого композитора також відреагувала президентка Республіки Молдова Майя Санду. "Мені було сумно чути про смерть великого Євгена Доги. Ми виросли, слухаючи пісні з фільму "Марія Мірабела", ми плакали, слухаючи музику з "Лаутарії". Ми всюди носимо із собою знаменитий вальс із "Gingașa și tandra mea fiară" ("Мій ласкавий і ніжний звір") і впізнаємо композиції майстра з перших нот. Завдяки його творчості Молдова стала красивішою і багатшою. Ми прощаємося з ним із сумом, але і з вдячністю. Щоб вшанувати пам'ять великого Євгена Доги, день його похорону буде оголошено днем національної жалоби. Ми висловлюємо найглибші співчуття його родині та всім людям, які любили його і завжди носитимуть у своєму серці", - написала вона у своєму блозі в Instagram.

Помер Євген Дога - автор вальсу "Мій ласкавий і ніжний звір" / instagram.com/maia.sandu

Творча спадщина Євгена Доги включає в себе 3 балети, концертну оперу "Діалоги кохання", музичну комедію "Ясський карнавал", симфонічну поему "Мама", 17 кантат, твори для естрадних, симфонічних і струнних оркестрів, сюїти, хори, два реквієми, більше 70 вальсів і майже триста романсів, збірки пісень, музику до спектаклів і телефільмів. Найвідомішою роботою композитора вважається вальс, який він написав для фільму "Мій ласкавий і ніжний звір". Він став відомим у всьому світі, і неформально зараховується до музичних шедеврів XX століття.

Вальс із кінофільму "Мій ласкавий і ніжний звір" композитора Євгена Доги:

Варто зазначити, що Євген Дога висловлювався негативно про анексію Криму і визнавав за Україною право на власну ідентичність. Він засуджував апетити рф щодо повернення колишніх радянських республік та її активне втручання у справи незалежних держав.

"Не можу зрозуміти, наприклад, чому Україні потрібно нав'язувати чужий спосіб життя. Можливо, не цілком доречне порівняння, але, якщо кіт любить ходити по даху, то хай він собі ходить по даху. На те він і кіт. Я не маю нав'язувати йому те, що люблю я. Хай українці живуть так, як вони хочуть. ... Відверто кажучи, не можу собі уявити, аби хтось прийшов до мене додому, і почав диктувати і вказувати, як і куди я маю поставити крісла, стіл, ліжко, яку люстру повісити, якого кольору мають бути шпалери і завіски. Тут, в моєму будинку, все зроблено моїми руками і в моєму розумінні комфорту. І я нічого ніколи не прийму іншого, що порушило б мій статус, і мої поняття про цей статус", - говорив Євген Дога в розмові з агентством Укрінформ 2014 року.

Помер Євген Дога - автор вальсу "Мій ласкавий і ніжний звір" / facebook.com/DogaEugen

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