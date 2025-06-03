Єрмак провів переговори з Келлогом та видав ультиматум Росії - що відомо

Україна буде змушена проводити й надалі операції для знищення військового потенціалу РФ через небажання Кремля припиняти вогонь добровільно, сказав Єрмак.

https://glavred.net/war/ermak-provel-peregovory-s-kellogom-i-vydal-ultimatum-rossii-chto-izvestno-10670306.html Посилання скопійоване

Єрмак зустрівся з Келлогом і видав ультиматум Росії / Колаж Главред, фото: Андрій Єрмак/Telegram

Про що йдеться у матеріалі:

Українська делегація зустрілась у Вашингтоні з Кітом Келлогом

Вдалось обговорити питання викрадених українських дітей та небажання РФ припиняти вогонь

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час офіційного візиту до Вашингтона провів зустріч зі Спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Про це він повідомив у Telegram.

Єрмак зазначив, що під час розмови обговорили ситуацію на фронті, підсумки зустрічей у Стамбулі, питання посилення санкцій проти Росії та подальшу оборонну підтримку України.

відео дня

Окрему увагу приділили питанню викрадених Росією українських дітей. За його словами, Україні вже передано списки, і наразі очікується відповідь. Єрмак наголосив, що повернення дітей додому є пріоритетним, і подякував США за участь у цьому процесі.

"Я сказав, що Росія робить все, аби не припиняти вогонь. І цьому варто покласти край через силу, бо Україна зробила все, щоб війна припинилася. Але якщо Росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції та знищувати їх військовий потенціал. Ми вдячні президенту США Дональду Трампу та всьому американському народу, обом партіям за підтримку України", - резюмував глава Офісу президента.

Що відомо про спецпредставників Трампа для завершення війни в Україні / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час переговорів у Стамбулі Росія висунула свої умови для тимчасового припинення бойових дій терміном щонайменше на 30 днів. Як повідомляє ABC News, у США негативно сприйняли запропонований Кремлем "меморандум", вважаючи його вимоги нереалістичними.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що в межах масштабної спецоперації "Павутина", яку реалізувала Служба безпеки України, було знищено 41 російський військовий літак, серед яких — стратегічні бомбардувальники та інші типи бойових машин.

Очікується, що третій раунд переговорів між Україною та Росією може відбутися наприкінці червня, і, ймовірно, знову в Стамбулі. Про це повідомив голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький.

Інші новини:

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред