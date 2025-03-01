'Це не Джо Байден': радник президента США сказав, що найбільше розлютило Трампа

Радник Трампа Майкл Волц розповів, що до сварки атмосфера у Білому домі була сприятливою, готувалася угода між США та Україною.

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Радник Трампа розповів, що розлютило президента США / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне із слів Волца:

На початку зустрічі Зеленського з Трампом атмосфера у Білому домі була сприятливою

Трампа розлютило те, що Зеленський приїхав до США, хоча йому нібито радили цього не робити

Також президенту США не сподобалося, що Зеленський прилюдно оскаржив мирні планин Трампа

Президенту України Володимиру Зеленському нібито радили не приїжджати до Вашингтона, однак він проігнорував ці поради й публічно поставив під сумнів мирні ініціативи Дональда Трампа. Саме це начебто викликало найбільше роздратування у президента США. Про це розповів радник Трампа з національної безпеки Майкл Волц у коментарі Fox News.

"Президента (Дональда Трампа - Главред) розчарувало та відверто розлютило те, що незрозуміло, чи дійсно Зеленський хоче зупинити бойові дії. І він (Володимир Зеленський - Главред) приїхав, незважаючи на те, що йому радили не робити цього, та вирішив оскаржувати все це перед усім світом", - сказав він. відео дня

За його словами, до моменту конфлікту в Білому домі панувала сприятлива атмосфера. Все було підготовлено для підписання угоди, яка мала об'єднати США та Україну на десятиліття вперед, завдяки "найважливішим корисним копалинам, які нам потрібні, економічних інвестицій, яких вони (Україна - Главред) потребують".

"Це справді могло бути й мало бути позитивним моментом для України. А потім ми продовжуємо переговори з росіянами, завершуємо цю війну, рухаємо світ вперед і зупиняємо смерть і руйнування", - підкреслив Волц.

Радник Трампа вважає, що Зеленський обрав "неправильний підхід, неправильний період історії і точно неправильного президента", щоб висловити власну позицію щодо завершення війни в Україні.

"Це не Джо Байден. Це був Дональд Дж. Трамп. І я думаю, що весь світ побачив це кристально ясно", - заявив Волц.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Візит Зеленського до США - новини за темою

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський отримав офіційне запрошення відідати США для підписання угоди про рідкоземельні метали, але згодом Білий дім нібито засумнівався в необхідності його зустрічі з Дональдом Трампом.

Пілся цього Зеленський нібито звернувся до Емманюеля Макрона, який оперативно зателефонував Трампу та переконав його переглянути рішення. У результаті Трамп офіційно підтвердив візит Зеленського 28 лютого.

Проте, як повідомляв Главред, візит президента України до Вашингтона завершився гучним скандалом. Під час пресконференції віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував політику Джо Байдена, заявивши, що війну можна завершити дипломатичним шляхом. Зеленський заперечив і наголосивши, що РФ неодноразово порушувала мирні угоди.

Суперечка загострилася після втручання Дональда Трампа, який звинуватив президента України у "невдячності" та заявив, що той "не готовий до миру". У результаті Зеленський раніше запланованого покинув Білий дім.

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Що таке Fox News? Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

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