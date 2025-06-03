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"Бачення розходиться": екскомандувач СБС Сухаревський назвав причину звільнення

Руслана Заклінська
3 червня 2025, 23:32
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Сухаревський важає завершення каденції чесним і професійним рішенням.
'Бачення розходиться': екскомандувач СБС Сухаревський назвав причину звільнення
Сухаревський підсумував рік на чолі СБС і пояснив своє звільнення / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Сухопутні війська ЗС України

Ключові тези Сухаревського:

  • Команду СБС формували однодумці, залучені за покликом, а не наказом
  • Причина відставки — розбіжності з керівництвом щодо подальшого розвитку СБС
  • Сухаревський продовжуватиме службу в ЗСУ

Колишній командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України Вадим Сухаревський прокоментував своє звільнення з посади. Рішення про звільнення з посади пов’язане з розбіжностями у поглядах щодо подальшого розвитку СБС з керівництвом. Про це йдеться у заяві полковника у Facebook.

"Минув майже рік із моменту створення Сил безпілотних систем України — окремого роду сил, який ми формували в умовах повномасштабної війни у максимально стислий термін та в обставинах, що вимагали ухвалення швидких, асиметричних рішень. Разом із побратимами ми пройшли шлях від ідеї до ефективних Сил безпілотних систем, які щодня наближають перемогу", - наголосив екскомандувач СБС.

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За словами Сухаревського, цей шлях він пройшов разом із командою однодумців, які долучалися не через наказ, а через поклик. Це були люди, що "вкладали в СБС не лише знання, досвід і час, а й своє серце". Саме завдяки цій самовідданості, зазначає командир, СБС стали не просто військовим підрозділом, а силою з "бойовим сенсом і людським обличчям".

"Я пишаюся тим, що мав честь очолювати СБС у перший, найскладніший рік їх становлення. Цей рік, хоча й неповний, було проведено з користю. Ми сформували і відразу закріпили на практиці засади, на яких функціонує цей унікальний для світу рід сил. В портфоліо СБС — власні інноваційні розробки, унікальні і успішні бойові операції, нова модель відповідального рекрутингу", - заявив Сухаревський.

Він нагадав, що очолив Сили безпілотних систем на початку їх створення. Проте зараз, на його думку, настав момент, коли бачення майбутнього розвитку СБС між ним та керівництвом армії перестали збігатися.

"Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі", - пояснив екскомандувач.

Сухаревський підкреслив, що його головна мета — це перемога, і надалі продовжуватиме службу в ЗСУ. Він вірить, що СБС як структура має потенціал стати новою бойовою парадигмою не лише для України, а й для всього світу.

"Фундамент закладено правильно. Як воїн і офіцер, я залишаюсь у строю та продовжую службу в лавах Збройних Сил України. Як людина — залишаюсь відданим ідеї, що більша за будь-яку посаду", - додав Сухаревський.

Кадрові зміни у командуванні ЗСУ - останні новини

Нагадаємо, 1 червня командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав у відставку після трагедії на 239-му полігоні, де загинули 12 військових. У своєму зверненні він взяв на себе особисту відповідальність, визнавши, що не зміг у повній мірі забезпечити виконання наказів.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Драпатого з посади і призначив командувачем Об’єднаних сил ЗСУ. Системою Сухопутних військ (тренування, мобілізація, ТЦК) займатиметься інша особа, яку призначать згодом.

Водночас президент провів низку кадрових змін у командуванні ЗСУ. Зокрема, звільнив командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України Вадима Сухаревського.

Як повідомляв Главред, Роберта Бровді, відомого як "Мадяр", призначили новим командувачем Сил безпілотних систем. Бровді — підприємець і доброволець, засновник підрозділу "Птахи Мадяра", що спеціалізується на дронах.

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Хто такий Вадим Сухаревський?

Вадим Сухаревський - полковник та Герой України. 10 червня 2024 року його було призначено командувачем Сил безпілотних систем.

Брав участь у російсько-українській війні ще з 2014 року. Прийняв перший бій біля Семенівки на Донеччині 13 травня. Він тоді ще був старшим лейтенантом із позивним Борсук. Сухаревський перший наказав стріляти в бойовиків на ураження. Він обстріляв зі свого БТР підопічних терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Наприкінці літа Борсук отримав поранення.

З 2016 року військовий виконував завдання на Маріупольському напрямку. Тоді він був у складі 36-ї бригади морської піхоти.

Звання підполковника отримав у червні 2020 року. Через короткий час Сухаревський став полковником. Вже в цьому званні він отримав звання "Герой України" у 2022 році.

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