У РФ зробили заяву про третій раунд переговорів з Україною і поставили 'дедлайн'

Голова комітету Держдуми РФ стверджує, що Україна має обмежений час для розгляду російських умов і готовності до компромісу.

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У Росії знову заговорили про переговори з Україною / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, x.com/HakanFidan

Що сказав Слуцький:

Третій раунд переговорів між Україною та РФ може пройти наприкінці червня

Ймовірне місце зустрічі — Стамбул

Основна тема — досягнення стійкого припинення вогню

Росія та Україна можуть провести третій раунд переговорів наприкінці червня. Місцем зустрічі, як і раніше, може стати Стамбул. Таку заяву зробив голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький, пише Інтерфакс.

Основною темою обговорення, за його словами, має стати "рух до стійкого припинення вогню". Слуцький вважає, що місцем потенційної зустрічі може стати турецький Стамбул, який уже приймав попередні переговорні раунди між делегаціями обох країн.

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"Саме цей рух до стійкого припинення вогню буде одним із ключових питань на третьому раунді. З великою ймовірністю він пройде там же у Стамбулі наприкінці місяця", - сказав російський чиновник.

Крім того, Слуцький натякнув на певний тиск у часових рамках. Він заявив, що Україна "має час, але його не так багато" для розгляду умов, висунутих Росією, та того, щоб "піти назустріч".

Переговори України та РФ у Стамбулі 2 червня - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський розповів, що на переговорах Україна та РФ обмінялися документами через Туреччину й готується новий етап обміну військовополоненими. Міністр оборони Рустем Умєров уточнив, що з трьох обговорюваних питань – припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів – погоджено лише питання обміну.

Також очільник української делегації, міністр оборони Рустем Умєров повідомив президенту Зеленському про підсумки переговорів з Росією в Стамбулі. За його словами, Україна передала чітку позицію з вимогою безумовного припинення вогню на 30 днів, але Росія цю ідею відкинула.

Умєров зазначив, що російська сторона представила свій "меморандум" лише під час зустрічі, що свідчить про спробу затягнути час і створити видимість дипломатії. Єдиним результатом стали домовленості про обмін полоненими, повернення тіл загиблих (по 6000 з кожного боку) та передача РФ списку викрадених українських дітей.

Крім цього, Росія готова до третього раунду переговорів з Україною лише за умови, що Київ припинить атаки в російському тилу та погодиться на короткострокове перемир’я на окремих ділянках фронту, заявив депутат Держдуми Олексій Чепа. За його словами, подальші кроки до припинення вогню нібито залежать від дій України.

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Хто такий Леонід Слуцький ? Леонід Слуцький -- російський політик. Голова Комітету Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації з міжнародних справ з 5 жовтня 2016 року, пише Вікіпедія.

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