'Ось хто підірвав Кримський міст': соцмережі вибухнули мемами після операції СБУ

Після гучної атаки СБУ на Кримський міст 3 червня 2025 року соцмережі вибухнули хвилею мемів і жартів, у яких користувачі з гумором осмислюють спецоперацію.

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Найкращі меми та жарти про підрив Кримського мосту / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Сммниця Твого Майбутнього/X

Після третьої атаки СБУ на Кримський міст 3 червня 2025 року, під час якої підводні вибухи пошкодили опори споруди, користувачі соціальних мереж активно реагують, створюючи численні меми та жарти. Главред зібрав найцікавіші меми та жарти про спецоперацію СБУ.

Меми з фурою

Частина користувачів мережі почала активно публікувати фото вантажівки з дронами, яка за прикладом операції СБУ "Павутина" також стала "головним героєм" удару по Кримському мосту.

Меми з Василем Малюком

Крім того, значна частина жартів присвячена особисто главі СБУ Василю Малюку, який або особисто за кермом фури їде по морському дну нищити Кримський міст або сам особисто ламає його на шматки.

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Також деякі користувачі вирішили нагадати росіянам, що це вже друга успішна операція СБУ за перші 3 дні літа. При цьому масштаб операцій на дуже високому рівні.

Також в Мережі вже активно роблять ставки про те, чи буде удар фурою СБУ по МКС або станції Союз МС-26.

Букмекеры начали принимать ставки на то, что завтра фура СБУ с тонной тротила протаранит МКС или Союз МС-26.



Душевнобольной российский космонавт Артемьев срочно снимает иконы, ковры и мощи Татарского со стен космического корабля. pic.twitter.com/9Z1QNJWchk — R.O.A.-Russian Orc Army ?? (@sheltysmelty) June 3, 2025

І самі росіяни змогли розкрити план операції СБУ для удару по Кримському мосту. Знову ж таки, без Житомира окупанти обійтись не змогли.

Не оминули користувачі і всюдисущу Нову пошту, саме фура якої завдала вирішального удару по опорі Кримського моста.

Користувачі соцмереж також змогли ідентифікувати тих самих водолазів, які героїчно підірвали опори Кримського моста.

Підрив Кримського моста - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України здійснила унікальну спецоперацію та втретє уразила Кримський міст, цього разу підводною атакою. Як повідомляє пресслужба СБУ, операція тривала кілька місяців, спочатку спецагенти заклали вибухівку під опорами мосту, а близько 4:44 ранку 3 червня перший заряд було дистанційно приведено в дію.

У російських Telegram-каналах шириться інформація про можливу нову атаку на Кримський міст — мовляв, цього разу удару завдали безпілотні катери. У Севастополі внаслідок інциденту тимчасово зупинено морський пасажирський рух і перекрито проїзд через міст.

Нагадаємо, влітку минулого року Україна вже здійснювала ще одну спробу вдарити по Кримському мосту. За інформацією The New York Times, яка провела власне розслідування, тоді удар завдавався за допомогою далекобійних ракет ATACMS, однак операція не досягла бажаного результату.

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Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

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