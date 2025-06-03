Зеленський звільнив трьох командувачів і оголосив про нові призначення у ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський оголосив про кадрові призначення у військовому командуванні.

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Відбулися кадрові зміни у командуванні ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Міноборони, УНІАН, Офіс президента

Генерал Драпатий призначений командувачем Об’єднаних сил ЗСУ, щоб повністю зосередитись на бойових питаннях і вести фронт на 100%. Водночас системою Сухопутних військ займатиметься інша особа. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, а також свідчать укази на сайті Офісу президента.

"Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем об'єднаних сил, щоб міг займатися фронтом. Фронтом на 100 відсотків. Щодо системи сухопутних військ, особливо таких завдань, як тренування, підготовка, зміни в ТЦК і все, що з цим пов'язано, цим буде займатися інша людина", - зазначив глава держави.

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Командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Ігора Скибюка призначили заступником начальника Генерального штабу. Новим командувачем Десантно-штурмових військ (ДШВ) президент призначив Олега Апостола.

Крім того, командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України Вадима Сухаревського звільнили з посади і призначили заступником командувача Оперативного командування "Схід". Його першочерговим завданням, за словами Зеленського, буде модернізація цього командування.

На посаду командувача Сил безпілотних систем Зеленський вирішив призначити Роберта "Мадяра" Бровді.

"Це теж більше зосередження на бойових питань. Успішний досвід найкращих бригад має бути масштабований в усій армії", - наголосив Зеленський.

Також звільнено Олександра Білоуса з посади заступника командувача Національної гвардії України

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