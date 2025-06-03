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Путін клеїть дурня і затіває гру проти Трампа: Олещук описав загрозу президенту США

Альона Вороніна
3 червня 2025, 18:03
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Путін грає у гру "я хоч завтра готовий помиритися, але у мене є свої вимоги". Фактично він клеїть дурня, тягнучи час. Але цей час грає проти Трампа.
Путін клеїть дурня і затіває гру проти Трампа: Олещук описав загрозу президенту США
Путін клеїть дурня і затіває гру проти Трампа/ колаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, скрін YouTube

Основні тези Олещука:

  • Путін із невизначеної поведінки Трампа намагається витягнути максимум користі для себе
  • Глава Кремля грає в гру "я хоч завтра готовий помиритися, але у мене є свої вимоги"
  • Таким чином Путін затягує час, а цей час грає проти Трампа

Російський диктатор Володимир Путін намагається витягнути якнайбільше користі для себе із невизначеної поведінки президента США Дональда Трампа.

Глава Кремля не схильний до надто складних комбінацій. Він завжди використовує один прийом – підвищення ставок. Саме це він робить і зараз, сприяючи тому, щоб Трамп зайшов у глухий кут. Таку думку висловив політолог, викладач Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Петро Олещук в інтерв’ю Главреду.

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За словами політолога, російський диктатор переконаний, що він зможе вибити для себе ще більше, оскільки Трамп зараз перебуває у несприятливій ситуації.

"При цьому Путін продовжуватиме грати в гру "я хоч завтра готовий помиритися, але у мене є свої вимоги". Фактично Путін клеїть дурня, хоча формально не відмовляється від переговорів і миру. На думку Путіна, цього цілком достатньо в нинішній ситуації. Адже формально Путін Трампу не заперечує, начебто дружить із ним, готовий вислухати всі вимоги. Та насправді Путін просто тягне час", – зазначив Олещук.

Проте Трамп не має можливості так тягнути час, як Путін, вважає політолог. Він наголосив, що Трамп не може так робити, тому що ситуація, що складається в США, зокрема в Республіканській партії, йому це не дозволяє.

"Тому що обіцянки домовитися з Путіним то за 24 години, то за два тижні, то за сто днів перетворюють його на посміховисько. Республіканці це бачать і намагаються дистанціюватися від цього. Якщо Трамп буде продовжувати в тому ж дусі, він підірве і власний авторитет, і авторитет Республіканської партії", – підсумував Олещук.

Трамп инфографика
Дональд Трамп/ Інфографіка: Главред

Заяви Трампа щодо України і Росії – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп вперше відреагував на удари СБУ по аеродромах РФ – стало відомо, що він сказав. США прокоментували атаку дронів на Росію і заявили про необхідність завершення війни.

Також раніше повідомлялося, що Трамп готовий приєднатися до переговорів щодо України – Білий дім назвав умову. Президент Туреччини раніше запропонував можливість організувати переговори у форматі "четвірки": Ердоган, Трамп, Зеленський і Путін.

Нагадаємо, стало відомо, чому Трамп затягує із санкціями проти РФ. Відмова від санкцій може стати черговим ударом по авторитету Трампа, зазначає політолог Петро Олещук.

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Хто такий Микола Олещук

Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021). Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.

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