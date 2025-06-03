Чи є загроза прориву до Харкова: експерт розкрив деталі про резерви ворога

Речник ОТУ "Харків" розповів про резерви біля кордону Харківщини та оцінив, чи вистачить сил для повноцінного наступу.

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Війська РФ накопичують техніку, однак не можуть створити загрозу прориву на харківському напрямку / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 31 окрема механізована бригада

Коротко:

Росія накопичує техніку біля кордону з Харківщиною

Інформація про 50 тис. військових РФ виявилася неправдивою

Поточні резерви не дозволяють розпочати масштабний наступ

Російські війська концентрують сили поблизу Харкова, проте поточних резервів недостатньо для проведення повноцінного наступу. Про це заявив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин в ефірі телеканалу "Ми Україна".

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Він спростував інформацію про нібито перекидання Росією 50-тисячного угруповання для штурму Харкова. За його словами, ворог дійсно формує резерви поблизу кордону, однак їх кількість не дозволяє здійснити масштабні бойові дії.

"Агресор накопичує живу силу і техніку, але не в тій кількості, щоб прорвати фронт чи створити загрозу для Харкова", — заявив Шамшин.

Також він наголосив, що жодна армія світу не може вести бойові дії без резервів. Російські війська намагаються їх створювати, однак обсяги недостатні для проведення великомасштабних операцій.

За словами речника, на харківському напрямку ворог постійно проводить ротацію підрозділів, задіяних у боях. При цьому російське командування не зважає на втрати, які регулярно доводиться поповнювати.

Ситуація на фронті - останні новини

Нещодавно Главред з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського писав, що російські війська значно посилили бойову активність на Запорізькому напрямку. При цьому Сили оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому відчутних втрат.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз найбільш серйозні бої фіксуються на Покровському, Лиманському, Куп'янському напрямках.

Крім того, аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували територію площею 3 кілометри на кордоні Сумської області та рухаються звідти до селища Олександрія.

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Що таке ОТУ "Харків"? Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.

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