Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Чи є загроза прориву до Харкова: експерт розкрив деталі про резерви ворога

Руслан Іваненко
3 червня 2025, 21:03
51
Речник ОТУ "Харків" розповів про резерви біля кордону Харківщини та оцінив, чи вистачить сил для повноцінного наступу.
ВСУ, армия РФ
Війська РФ накопичують техніку, однак не можуть створити загрозу прориву на харківському напрямку / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 31 окрема механізована бригада

Коротко:

  • Росія накопичує техніку біля кордону з Харківщиною
  • Інформація про 50 тис. військових РФ виявилася неправдивою
  • Поточні резерви не дозволяють розпочати масштабний наступ

Російські війська концентрують сили поблизу Харкова, проте поточних резервів недостатньо для проведення повноцінного наступу. Про це заявив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин в ефірі телеканалу "Ми Україна".

відео дня

Він спростував інформацію про нібито перекидання Росією 50-тисячного угруповання для штурму Харкова. За його словами, ворог дійсно формує резерви поблизу кордону, однак їх кількість не дозволяє здійснити масштабні бойові дії.

"Агресор накопичує живу силу і техніку, але не в тій кількості, щоб прорвати фронт чи створити загрозу для Харкова", — заявив Шамшин.

Також він наголосив, що жодна армія світу не може вести бойові дії без резервів. Російські війська намагаються їх створювати, однак обсяги недостатні для проведення великомасштабних операцій.

За словами речника, на харківському напрямку ворог постійно проводить ротацію підрозділів, задіяних у боях. При цьому російське командування не зважає на втрати, які регулярно доводиться поповнювати.

Ситуація на фронті - останні новини

Нещодавно Главред з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського писав, що російські війська значно посилили бойову активність на Запорізькому напрямку. При цьому Сили оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому відчутних втрат.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз найбільш серйозні бої фіксуються на Покровському, Лиманському, Куп'янському напрямках.

Крім того, аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували територію площею 3 кілометри на кордоні Сумської області та рухаються звідти до селища Олександрія.

Читайте також:

Що таке ОТУ "Харків"?

Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова новини України російський наступ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський звільнив трьох командувачів і оголосив про нові призначення у ЗСУ

Зеленський звільнив трьох командувачів і оголосив про нові призначення у ЗСУ

21:28Україна
"Залишаюся в строю": Драпатий після розмови із Зеленським отримав нову посаду

"Залишаюся в строю": Драпатий після розмови із Зеленським отримав нову посаду

21:03Війна
Атака СБУ на Кримський міст є піар-перемогою України – кореспондент Sky News

Атака СБУ на Кримський міст є піар-перемогою України – кореспондент Sky News

20:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Коли тільки ВІЛ": лікар заговорив про діагноз путініста Філіпа Кіркорова

"Коли тільки ВІЛ": лікар заговорив про діагноз путініста Філіпа Кіркорова

Зливи, град та сильний вітер: де в Україні завтра лютуватиме негода

Зливи, град та сильний вітер: де в Україні завтра лютуватиме негода

У РФ зробили заяву про третій раунд переговорів з Україною і поставили "дедлайн"

У РФ зробили заяву про третій раунд переговорів з Україною і поставили "дедлайн"

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 червня (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

21:32

Просте завдання ставить у глухий кут: мільйони людей не можуть розв'язати нехитре рівняння

21:28

Зеленський звільнив трьох командувачів і оголосив про нові призначення у ЗСУ

21:03

"Залишаюся в строю": Драпатий після розмови із Зеленським отримав нову посаду

21:03

Чи є загроза прориву до Харкова: експерт розкрив деталі про резерви ворога

20:50

Атака СБУ на Кримський міст є піар-перемогою України – кореспондент Sky News

Заграваннями з Путіним Трамп віддалив завершення війни в Україні і створив собі проблеми – ОлещукЗаграваннями з Путіним Трамп віддалив завершення війни в Україні і створив собі проблеми – Олещук
20:34

Про "золоте правило" знають одиниці: який одяг обов'язково прати навиворітВідео

20:33

Помер композитор Євген Дога - автор музики до к/ф "Мій ласкавий і ніжний звір" і "Табір іде в небо"Відео

20:16

Єрмак провів переговори з Келлогом та видав ультиматум Росії - що відомо

20:11

"Я думаю про тебе": колишня дружина Комарова зробила гучне зізнання після розлучення

Реклама
20:05

Збирайте більше огірків: городниця розкриває простий секрет щедрого врожаюВідео

19:48

Буде +32 градуси: де в Україні скоро вдарить сильна спека

19:40

Навіщо люди кладуть розрізаний лимон у холодильник: відповідь вразить просто наповалВідео

19:38

"Весь світ буде в труху": ексдипломат РФ пояснив, чим Путін тримає Захід у страхуВідео

19:13

"Наслідки серйозні": в ВМС розкрили нові деталі підриву Кримського мосту

19:07

"Можете опинитися в мішку": Чубаров закликав росіян терміново виїхати з Криму

19:00

Чим завершиться битва меморандумів України та РосіїПогляд

18:52

Настя Каменських приголомшила сукнею за 60 тисяч гривень - реакція шанувальників

18:46

Кримський міст знову "втомився": ЗМІ розкрили деталі загадкового підриву під водою

18:35

США розчаровані "неможливими" умовами РФ для перемир'я, але не здивовані - ABC

18:32

Копійчаний засіб врятує улюблене вбрання: як швидко позбутися складних плямВідео

Реклама
18:03

Путін клеїть дурня і затіває гру проти Трампа: Олещук описав загрозу президенту США

18:01

РФ може здійснити масований ракетний удар по Україні: в ГУР назвали цифри

17:40

Операція "Павутина": Генштаб назвав точну кількість знищених літаків РФ

17:35

"Найкрасивіша жінка світу" розірвала заручини: що було в шлюбному контрактіВідео

17:11

Новий президент Польщі вперше зробив заяву про Україну та звернувся до Зеленського

17:08

В Україні можуть подорожчати два базові білкові продукти: експерт назвав причину

17:07

Чи існують сучасні відьми: священник дав однозначну відповідь

17:04

"Має статус вищий за мій": Різатдінова зробила гучну заяву про особисте життя

16:53

Глава МАГАТЕ прибув із візитом в Україну: з ким зустрівся, що обговорював

16:52

"Суми стають прифронтовим містом": відомо, як далеко можуть зайти окупанти

16:48

Як не угробити врожай: які рослини не можна вирощувати поруч із картоплеюВідео

16:33

У РФ зробили заяву про третій раунд переговорів з Україною і поставили "дедлайн"

16:24

Гривня різко послабила позиції: яким буде курс долара і євро 4 червня

16:10

"Ось хто підірвав Кримський міст": соцмережі вибухнули мемами після операції СБУФото

16:08

Відома українська ведуча розлучилася з чоловіком - що сталося

16:08

"Трамп став посміховиськом": через Путіна президент США опинився у глухому куті

16:01

Мінімальну зарплату в Україні підвищать: аналітик назвав терміни

15:52

"Ми не розуміємо": Вітвіцька розповіла, чому досі не планує весілля з нареченим-військовим

15:50

Спікер Палати представників підтримав введення пекельних санкцій проти РФ

15:42

Росіяни жаліються на повторну атаку на Кримський міст – деталі

Реклама
15:35

"Стане кульгавою качкою": у Трампа почались проблеми в США через ігри з Путіним

15:11

Побили і незаконно мобілізували: ДБР оголосило підозру трьом співробітникам ТЦК

15:06

У Кремлі зробили заяву про зустріч Путіна із Зеленським та Трампом

15:03

Китайський гороскоп на завтра 4 червня: Коням - злість, Драконам - втрати

15:02

Тільки надрозуми впораються: де 3 відмінності між дівчатами

14:47

В Україні піднялися ціни на оренду квартир: наскільки дорожче доводиться платити

14:38

Про секрет штрихкоду знали лише одиниці: розкрито хитрий спосіб супермаркетівВідео

14:33

Хоче вийти переможцем: відомо, чому Трамп затягує із санкціями проти РФ

14:30

ASUS ProArt P16 з відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5070 відкриває нові можливості для творчості новини компанії

14:24

Урожаю не буде: що не можна садити поруч із томатамиВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваНастя КаменськихМаксим ГалкінВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти