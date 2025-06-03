'Весь світ буде в труху': ексдипломат РФ пояснив, чим Путін тримає Захід у страху

Ще з початку вторгнення Путін погрожує серйозними наслідками у відповідь на спроби Заходу завадити йому.

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Путін лякає ядеркою Захід / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Ключові тези Бондарєва:

Єдиний страх Путіна для Заходу — загроза ядерної війни в Європі

При труднощах на фронті Росія посилає "клоунів", які лякають світ ядерними загрозами

Західні політики прикриваються страхом ескалації, щоб пояснити обмеженість допомоги Україні

Основний страх, який Путін намагається вселити Заходу, — це загроза ядерної війни в Європі. Ще на початку повномасштабного вторгнення лідер Росії прямо заявив, що будь-які спроби завадити йому матимуть серйозні наслідки. З того часу ця тема постійно звучить у його промовах. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній російський дипломат, єдиний співробітник російського зовнішньополітичного відомства, який публічно засудив вторгнення Росії в Україну Борис Бондарєв.

"У своєму першому зверненні він (Володимир Путін - Главред) прямо заявив: якщо хтось спробує нам перешкодити, будуть наслідки. І відтоді він постійно повертається до цієї теми", - зауважив він.

За словами Бондарєва, щоразу, коли Росія стикається з труднощами — наприклад, новими поставками озброєнь Україні, перетином так званих "червоних ліній" або навіть втратами позицій — з’являються "клоуни" Путіна, "які починають лякати світ заявами про радіоактивний пил, про те, що "весь світ буде в труху".

Також Бондарєв зазначив, що особливо це було помітно восени 2022 року, коли Байден серйозно занепокоївся можливістю застосування ядерної зброї проти України. Саме цим страхом Путін і продовжує користуватися як інструментом тиску.

"Але, як мені здається, страх ядерної ескалації діє на західних політиків не сам по собі. Це дуже зручний страх, який дає змогу пояснювати бездіяльність. Наприклад, чому ви начебто допомагаєте Україні, але "не так", - додав він.

Типи ядерної зброї / Інфографіка: Главред

За понад три роки війни, на його думку, всі дії Заходу можна описати одним словом: "недостатньо". Ідеться і про військову допомогу, і про санкції, і про дипломатичний тиск. Політики говорять правильні речі, роблять певні кроки, але, як каже Бондарєв, "все це робиться недостатньо, причому часто дуже недостатньо".

Дивіться відео інтерв'ю Бориса Бондарєва Главреду про переговори у Стамбулі:

Ядерна загроза зі сторони Росії - новини за темою

Як повідомляв Главред, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що визнання США Криму російським не лише ускладнить його повернення Україні, а й створить небезпечний глобальний прецедент. Це може підштовхнути інші країни до розробки ядерної зброї, адже приклад України, яка відмовилася від ядерного арсеналу, продемонструє, що без нього захисту не існує.

Також Дмитро Медведєв пригрозив Фінляндії та Швеції ядерною зброєю через їх вступ до НАТО. За його словами, ці країни стали "ціллю для російської армії", зокрема й для можливих ударів у відповідь або навіть превентивних ядерних дій згідно з російською військовою доктриною.

Крім цього, Міноборони Британії заявило, що нещодавні ядерні заяви Путіна — це частина звичної тактики залякування. Його риторика, ймовірно, має на меті виправдати затяжну війну, втрати РФ і підготувати населення до погіршення життя.

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Хто такий Борис Бондарєв Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок. 23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів". Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

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