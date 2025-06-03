Санкції на паузі: чому Трамп вирішив притримати головний важіль тиску

Білий дім підтверджує готовність застосувати обмеження проти Росії "за необхідності".

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Трамп не виключає запровадження санкцій проти Росії / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

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Чому Трамп відкладає санкції

Як у Білому домі пояснили його позицію

Президент США Дональд Трамп не виключає запровадження санкцій проти Росії, але лише у разі, якщо вважатиме це необхідним. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу.

У відповідь на запитання журналістки щодо законопроєкту про санкції, який представив у Конгресі сенатор Ліндсі Грем, Лівітт зазначила:

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"Послухайте, президент висловився з приводу своєї позиції щодо санкцій проти Росії. Він розумно залишив це як інструмент у своєму арсеналі на випадок необхідності. Але я думаю, що Сенат і всі в Капітолії поважають президента як головнокомандувача не без причини".

Вона також нагадала, що 2 червня відбувся другий раунд переговорів між Україною і Росією, який, за її словами, був ініційований американським президентом.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

"Таким чином, він готовий застосувати санкції, якщо це буде необхідно. Сенат і Капітолій розуміють, що президент є головнокомандувачем і керує зовнішньою політикою Сполучених Штатів, як і належить", — додала Лівітт.

Санкції проти Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, сенатор-республіканець Чак Грасслі закликав президента США Дональда Трампа відреагувати на масовані повітряні атаки Росії проти України і ввести санкції проти РФ.

Президент США Дональд Трамп також не відкидає можливість запровадження нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

Крім того, у Конгресі США зростає підтримка ідеї введення чергових жорстких санкцій проти Росії. На підтримку цього висловився спікер Палати представників Майк Джонсон, який півтора року тому блокував виділення нової військової допомоги Україні.

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Хто така Керолайн Левітт? Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

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