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"Ми вимагаємо відповіді від Росії": глава МЗС висунув Кремлю жорстку вимогу

Руслана Заклінська
4 червня 2025, 00:18
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Росія уникає змістовних форматів припинення вогню, що, на думку Сибіги, має стати підставою для нових санкцій з боку Заходу.
'Ми вимагаємо відповіді від Росії': глава МЗС висунув Кремлю жорстку вимогу
Київ вимагає відповіді на документ щодо завершення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Сибіги:

  • РФ не надала відповіді на український документ із баченням завершення війни
  • Україна вимагає відповіді, мовчання свідчить про бажання продовжувати війну
  • Росія замість конструктивної пропозиції висунула старі ультиматуми

Росія досі не надала жодної відповіді на документ, в якому викладено бачення України щодо завершення війни. Київ вимагає від Кремля відповіді. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Росія не відреагувала на наш документ, в якому викладено бачення України щодо завершення війни. Ми надіслали його напередодні зустрічі. Під час зустрічі наша делегація запитала росіян, які їхні міркування. Вони не надали жодної відповіді. Ні під час зустрічі, ні після неї. Ми вимагаємо відповіді від Росії. Кожен день мовчання з їхнього боку доводить їхнє бажання продовжувати війну", - наголосив він.

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Сибіга підкреслив, що замість відповіді на українську конструктивну ініціативу Москва висунула низку старих ультиматумів, які не сприяють досягненню справжнього миру. За його словами, такі дії суперечать попереднім обіцянкам Росії для Сполучених Штатів про те, що цього тижня в Стамбулі вона представить "реалістичну і здійсненну" пропозицію.

"Через відсутність конструктивного підходу з боку Росії стамбульський формат перетворився на зустрічі щодо обміну військовополоненими. Ми вітаємо прогрес у цій галузі, але могли б бути набагато відчутніші результати в усіх сферах, якби росіяни відповіли взаємністю на конструктивність України", - додав Сибіга.

Крім того, глава українського МЗС зазначив, що російська сторона й надалі уникає будь-яких змістовних форматів припинення вогню. Сибіга зазначив, що це достатня підстава для західних партнерів запровадити нові санкції проти Кремля.

"Ми повинні покласти край убивствам. І якщо поточні зустрічі не принесуть такого результату та не сприятимуть миру, стає дедалі очевиднішим, що необхідна зустріч лідерів", - підсумував міністр.

"Меморандум" про припинення вогню Росії - останні новини

Нагадаємо, 2 червня, під час другого раунду переговорів у Стамбулі, Україна передала Москві меморандум із пропозиціями для завершення війни. Документ складається з п’яти частин і передбачає: повне припинення вогню; обмін полоненими; гарантії безпеки; поступове зняття санкцій; моніторинг режиму тиші з боку США та інших країн. Територіальні питання пропонується обговорювати вже після встановлення режиму припинення вогню.

Водночас Росія опублікувала власний "меморандум", у якому висуває ряд вимог до України. Серед них:

  • виведення українських військ із Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей;
  • нейтралітет України;
  • заборона вступу у військові союзи та розміщення іноземних військ на території України;
  • розпуск "націоналістичних формувань";
  • обмеження Збройних сил України;
  • визнання російської мови офіційною;
  • зняття санкцій;
  • припинення взаємних претензій між сторонами.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що пропозиції Росії фактично передбачають лише короткочасне перемир’я на 2-3 дні, що є недостатнім і несерйозним кроком. Він закликав США посилити санкційний тиск на Москву. За словами Зеленського, обміни тілами загиблих відбуваються і без політичних домовленостей, а російські пропозиції не містять реального змісту.

Як повідомляв Главред, умови РФ для 30-денного припинення вогню США назвали нереалістичними. Американські чиновники вважають, що Москва намагається затягнути процес і уникнути реальних домовленостей.

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Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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