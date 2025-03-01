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"Зберігаючи спокій": Дуда закликав Зеленського відновити перемовини з Трампом

Марія Николишин
1 березня 2025, 19:25
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Зеленському потрібно вести "спокійні, конструктивні переговори" з Трампом.
'Зберігаючи спокій': Дуда закликав Зеленського відновити перемовини з Трампом
Переговори Зеленського і Трампа / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

Головне із заяви президента Польщі:

  • Зеленському та Трампу потрібно повернутись до переговорів
  • Потрібно знайти таке рішення, яке забезпечить безпеку України
  • Польща та інші союзники повинні продовжувати підтримувати Київ

Вчора у Білому домі відбулась сварка між українським президентом Володимиром Зеленським і американським лідером Дональдом Трампом, але сторонам треба повернутись до переговорів. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, пише WP Wiadomości.

"Вчора сталася певна, що тут багато приховувати, безвихідь", - сказав він.

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На його думку, Зеленському слід спокійно сісти за цей стіл і вести переговори про таке рішення, яке забезпечить безпеку України.

Він зауважив, що поспілкувався з українським президентом перед своїм візитом до Сполучених Штатів.

"Так, це певний тип торгу, бо президент Дональд Трамп усе своє професійне життя провів як великий бізнесмен. Я сказав: Володимире, я вважаю, що треба до цього просто пристосуватися й шукати порозуміння з ним, шукаючи спільне рішення, на американський лад, коли можна встановити такі умови, що обидві сторони виграють", - додав Дуда.

Президент Польщі також додав, що порадив Зеленському вести "спокійні, конструктивні переговори" з Трампом.

"Сьогодні я скажу так: треба повернутися до столу переговорів, треба знову сісти за стіл перемовин. Володимир Зеленський має повернутися до цього столу, спокійно сісти і, зберігаючи спокій, вести переговори про таке рішення, яке забезпечить безпеку України", - пояснив Дуда.

Польський президент також підкреслив, що Польща та інші союзники України повинні продовжувати підтримувати Київ.

Сварка між Зеленським і Трампом - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася жорстким скандалом. Раптово між Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.

Зазначається, що президент і американські чиновники нібито відчули неповагу в риториці та поведінці Зеленського - посилалися на те, що він "знизував плечима і закочував очі" під час розмови.

Водночас, світові лідери відреагували на таку поведінку американських лідерів. Колишній голова Європарламенту Жозеп Боррель заявив, що йому соромно за таку поведінку.

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Хто такий Анджей Дуда

Анджей Себастіян Дуда (нар. 16 травня 1972, Краків, Польська Народна Республіка) — польський юрист, політик і державний діяч, 10-й президент Польщі. Кандидат в президенти від партії "Право та справедливість" в президентських виборах 2015 року. Під час першого туру набрав 5,179,092 голосів (34,76 %). У другому турі голосувань, офіційно отримав 51,55 % голосів, перемігши чинного президента Броніслава Коморовського, який отримав 48.45 % голосів. 4 травня 2015 року обраний президентом Польщі й вступив на цю посаду 6 серпня 2015 року, пише Вікіпедія.

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