Буде +32 градуси: де в Україні скоро вдарить сильна спека

У частині областей буде дуже спекотно, а деякі регіони накриють дощі з грозами.

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Погода в Україні - буде +32 градуси/ фото: depositphotos.com/ua

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Якою буде погода у найближчі кілька днів

Де буде температура +32 градуси

Де будуть йти дощі з грозами

Погода в Україні у перший тиждень літа буде мінливою. У низці областей в найближчі дні буде досить спекотно, подекуди температура повітря навіть може піднятися до +32 градусів. Але при цьому в частині областей очікуються дощі з грозами.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише NV. Вона зазначила, що у середу, 4 червня, короткочасні дощі з грозами будуть йти в основному на лівобережній частині нашої країни і в Криму, а у четвер, 5 червня, невеликих дощів знову слід очікувати в західних областях.

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Температура повітря буде по-справжньому літньою. У перші кілька днів тижня в нічні години стовпчики термометрів показуватимуть +11…+18 градусів, а в денні години – +24…+29, на півдні та сході – навіть до +32 градусів. Трішки прохолодніше за рахунок хмарності буде тільки на заході – вдень там очікується +19…+24 градусів.

Загалом погода буде досить комфортною, зазначила Птуха.

Водночас вона попередила, що наприкінці тижня у західних, північних і більшості центральних областей знову пройдуть короткочасні дощі та грози, а от на решті території опадів не очікується.

Показники температури повітря суттєво не зміняться: вночі очікується +13…+19 градусів, вдень +21…+27, на півдні до +30 градусів. У суботу, 7 червня, буде навіть тепліше.

"Втім, очікуємо, що мінливість погоди буде зберігатися", – додала Птуха

Вона додала, що стабільно високих температурних показників на наступний тиждень, з 9 червня, не прогнозується.

Погода в Україні 4 червня/ meteoprog

Погода в Україні 5 червня/ meteoprog

Погода в Україні 6 червня/ meteoprog

Наталія Птуха/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, будуть град, грози, сильні зливи і вітер – Україну атакує потужний шторм. У багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності.

Також раніше повідомлялося, що будуть зливи, град та сильний вітер – стало відомо, де в Україні завтра, 4 червня, лютуватиме негода. Діденко розповіла, у яких регіонах можливі грози 4 червня.

Нагадаємо, буде спекотніше, ніж торік – синоптик озвучила прогноз погоди на літо 2025 року. Липень і серпень будуть теплішими за кліматичну норму.

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Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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