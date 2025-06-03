"Можете опинитися в мішку": Чубаров закликав росіян терміново виїхати з Криму

За словами глави Меджлісу, Україна готує деокупацію Криму.

https://glavred.net/ukraine/mozhete-okazatsya-v-meshke-chubarov-prizval-rossiyan-srochno-uehat-iz-kryma-10670285.html Посилання скопійоване

Чубаров закликав росіян терміново виїхати з Криму / колаж: Главред, фото: t.me/chubarov_refat, росЗМІ

Що сказав Рефат Чубаров:

Керченський міст скоро буде знесено

Російські генерали можуть використовувати людей як живий щит

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров настійно рекомендує громадянам РФ, які незаконно перебувають на території тимчасово окупованого Криму, максимально швидко покинути півострів. Про це Чубаров написав у своєму Telegram-каналі.

"Спеціально записую звернення російською мовою, щоб було зрозуміло громадянам Росії, які незаконно перебувають на території окупованого Криму. Йдеться про тих, хто оселився в Криму з 27 лютого 2014 року по сьогоднішній день. А також про тих, хто перебуває нині в окупованому Криму, так би мовити, "на відпочинку", - зазначив він. відео дня

"Як ви вже усвідомлюєте, Керченський міст скоро буде знесено", упевнений Чубаров.

"І ви можете опинитися у своєрідному "мішку". Тому я настійно рекомендую вам терміново покинути півострів і вирушити додому, в Росію, в ті місця, звідки ви незаконно приїхали в окупований Крим", - додав він.

За словами Чубарова, його звернення не пов'язане з бажанням попередити росіян від реальної небезпеки, на яку вони з власної волі самі наражають.

"Ні, тут більш прозаїчні причини, пов'язані з підготовкою до деокупації, звільнення Криму. Якщо ви залишитеся до цього часу в Криму, то російські генерали вас обов'язково використають як живий щит для порятунку своїх шкур. Повірте, їм не вперше так чинити. Отже, громадяни Росії, які незаконно перебувають в окупованому Криму, не відкладайте на завтра свій від'їзд із Криму. Просто можете не встигнути", - зазначив глава Меджлісу.

Підрив Кримського мосту - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України здійснила унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст, цього разу підводною атакою. Як повідомляє пресслужба СБУ, операція тривала кілька місяців, спочатку спецагенти заклали вибухівку під опорами мосту, а близько 4:44 ранку 3 червня перший заряд дистанційно привели в дію.

Крім того, після третьої атаки СБУ на Кримський міст 3 червня 2025 року, під час якої підводні вибухи пошкодили опори споруди, користувачі соціальних мереж активно реагують, створюючи численні меми та жарти.

Нагадаємо, влітку минулого року Україна вже здійснювала ще одну спробу вдарити по Кримському мосту. За інформацією The New York Times, яка провела власне розслідування, тоді удар завдавався за допомогою далекобійних ракет ATACMS, однак операція не досягла бажаного результату.

Читайте також:

Хто такий Рефат Чубаров? Рефат Чубаров - кримськотатарський та український політичний і громадський діяч. У період з 1995 по 1998 рік обіймав посаду заступника Верховної ради АР Крим. Обирався народним депутатом України в 1998-2007 і 2015-2019 роках. З 2009 року - президент Всесвітнього конгресу кримських татар. У листопаді 2013 року став головою Меджлісу кримськотатарського народу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред