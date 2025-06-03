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"Наслідки серйозні": в ВМС розкрили нові деталі підриву Кримського мосту

Юрій Берендій
3 червня 2025, 19:13
2170
Речник ВМС України розкрив деталі та наслідки унікальної операції СБУ із підривом Кримського мосту і спрогнозував відповідь росіян.
'Наслідки серйозні': в ВМС розкрили нові деталі підриву Кримського мосту
В ВМС розкрили нові деталі підриву Кримського мосту / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Telegram-канал спікера Одеської ОВВА Братчука

Про що сказав Плетенчук:

  • СБУ підірвали одну з найскладніших частин Кримського мосту
  • РФ готує альтернативні логістичні шляхи через окуповані території
  • Наслідки підриву мосту досить серйозні

Служба безпеки України 3 червня завдала вже третього удару по Керченському (Кримському) мосту. Як повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу FREEDOM, цього разу була атакована одна з найскладніших конструктивних частин мосту.

Плетенчук підкреслив, що Керченський міст має як стратегічне, так і символічне значення, адже він є не лише логістичним об’єктом для російських військ, а й важливим елементом пропаганди.

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"Вона вже раніше мала пошкодження внаслідок такої ж операції, але спільної з Військово-морськими силами. І її пропускна здатність була знижена. Це відчутно було. І для гарнізону, який, відповідно, не міг перекидати, наприклад, важку техніку ешелонами, тому що залізничне сполучення є основним логістичним інструментом російської армії. Перед цим було знищено морську логістику", - зазначив він.

Плетенчук наголосив, що не менш важливою, ніж військова, є й ідеологічна складова удару. За його словами, для росіян це влучання, особливо після попередньої успішної атаки в межах операції "Павутина", є серйозним ударом по символічних "скріпах". Зокрема, Кримський міст виступає одним із ключових елементів імперської пропаганди.

Він зауважив, що Москва усвідомлювала ризик втрати Керченського мосту, тому активно працює над зміцненням сухопутних логістичних маршрутів через тимчасово окуповані південні регіони України — Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Там розширюється як автомобільна, так і залізнична інфраструктура. Основна перевага таких шляхів полягає в тому, що їх простіше відновлювати, але водночас вони знаходяться значно ближче до зони активних бойових дій, що робить їх уразливими.

Плетенчук також додав, що під час останньої операції СБУ було уражено складний з інженерної точки зору елемент конструкції мосту — ту частину, що розташована поблизу Керч-Єнікальського каналу.

"І це є ключовим моментом, тому що це в той же самий час і питання, яке стосується судноплавства. Нагадую, що ця частина моря, безпосередньо Керченський канал, є нашою зоною відповідальності. І офіційно Україна заборонила прохід суден уже досить давно. Тобто прибережні попередження були виписані Україною ще навіть не 2024-го, а 2023 року. Тобто офіційно це судноплавство закрито. Але з усім тим багато хто порушує. І судна, зокрема під іноземними прапорами, проходять через Кримський канал. Що стосується самого мосту, це та частина, яка є однією з ключових. І якщо уразити саме її, наслідки можуть бути досить серйозні", — заявив він.

'Наслідки серйозні': в ВМС розкрили нові деталі підриву Кримського мосту
Що відомо про Кримський міст / Інфографіка: Главред

Удар по Кримському мосту - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України провела чергову унікальну спецоперацію, внаслідок якої Кримський міст був атакований втретє. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Інформацію про ймовірну повторну атаку також активно поширюють російські Telegram-канали, зазначаючи, що міст могли уразити безекіпажні катери.

Видання Defense Express звертає увагу, що з огляду на потужність заряду, його доставку навряд чи могли здійснити водолази. Там припускають, що для атаки міг бути застосований підводний дрон.

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Що відомо про Дмитра Плетенчука?

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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