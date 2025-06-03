Гривня різко послабила позиції: яким буде курс долара і євро 4 червня

НБУ оприлюднив курс валют на 4 червня.

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Курс долара і євро на 4 червня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Як зміниться курс долара 4 червня

Яким буде курс євро у середу

Національний банк України оновив курс долара та євро на середу, 4 червня. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара буде на рівні 41,6385 гривень за один долар, тобто американська валюта подорожчає на 2 копійки і гривня послабить свої позиції.

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Водночас європейська валюта 4 червня становитиме 47,4263 гривень за 1 євро, що на 7 копійок менше, ніж за поточним курсом.

На міжбанку 13 червня ситуація наступна: курс долара впав на 10 копійок і становить 41,56-41,59 гривень. А на готівковому ринку курс долара навпаки зріс на 5 копійок до 41,80 гривень.

Курс долара США / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на 3 червня НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,61 грн/дол., що на 9 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.

Раніше повідомлялося, що середній курс долара протягом попереднього тижня, з 26 травня по 1 червня, був на рівні 41,14-41,71 гривень. Це вплине на те, яким буде курс валют протягом перших днів червня.

Напередодні стало відомо, що у першу декаду червня загальна ситуація на валютному ринку буде без суттєвих змін. Коливання долара відбуватиметься в межах політики НБУ, а курс євро залежатиме від міжнародної економічної кон’юнктури.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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