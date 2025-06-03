'Суми стають прифронтовим містом': відомо, як далеко можуть зайти окупанти

Експерт сказав, чи зможуть росіяни просунутись до обласного центру.

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Наступ РФ в Сумській області / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Головне із заяви експерта:

РФ намагається розширити плацдарм наступу в Сумській області

Росіяни змогли просунутись на 6-8 км вглиб Сумщини

Наразі ворог, ймовірно, впреться у фортифікації

Армія країни-агресора Росії намагається розширити наступальний плацдарм у Сумській області, але наразі окупанти дійшли до першої лінії українських фортифікацій. Про це заявив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Radio NV.

Зокрема, він висловив думку, що Суми стають прифронтовим містом.

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"У ворога є чимала кількість далекобійних ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню, накшталт Урагану чи Смерча, і відповідно, скоріше за все, ці системи цього разу були застосовані для того, щоби вгатити по середмістю обласного центру", - наголосив він.

За його словами, ворог застосовує зброю невибіркової дії, і цього разу ворог використав бойову частину з касетними боєприпасами. Від цих касетних боєприпасів зростає кількість уражених людей.

"Ворожа армія намагається розширити плацдарм так званої санітарної зони на прикордонні Сумщини і намагається просунутися чим ближче до нашого обласного центру", - зауважив Селезньов.

Він також додав, що росіяни спромоглися вдертися на 6-8 км вглиб Сумщини на ділянці шириною 15 км.

"Далі (окупанти, - ред.) навряд чи зможуть йти, бо саме на таких відстанях починається мережа інженерних технічних споруд, фортифікацій, які свого часу були побудовані військово-цивільною адміністрацією і відповідними посадовими особами. Зараз, скоріше за все, ворог впреться у ті фортифікації, і ймовірність його просування вперед далі ближче до обласного центру буде напряму залежати від ресурсних можливостей, які ворог буде готовий витрачати для реалізації цього плану", - підсумував експерт.

Ситуація на фронті - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що окупаційна армія РФ у прикордонні Сумської області продовжує направляти піхоту в межах Юнаківської та Хотінської громад. Ворог намагається розширити зону заходу піхотних груп на територію України.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що у Сумській області ворог діє малими групами, намагаючись проникати в прикордонні села аби закріпитися.

Водночас, президент Володимир Зеленський заявив, що найгарячішими напрямками на фронті нині є Сумський та Покровський. Однак українські військові роблять все, щоб стримати ворожу навалу.

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Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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