'Суми стають прифронтовим містом': відомо, як далеко можуть зайти окупанти

Головне із заяви експерта:
- РФ намагається розширити плацдарм наступу в Сумській області
- Росіяни змогли просунутись на 6-8 км вглиб Сумщини
- Наразі ворог, ймовірно, впреться у фортифікації
Армія країни-агресора Росії намагається розширити наступальний плацдарм у Сумській області, але наразі окупанти дійшли до першої лінії українських фортифікацій. Про це заявив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Radio NV.
Зокрема, він висловив думку, що Суми стають прифронтовим містом.
"У ворога є чимала кількість далекобійних ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню, накшталт Урагану чи Смерча, і відповідно, скоріше за все, ці системи цього разу були застосовані для того, щоби вгатити по середмістю обласного центру", - наголосив він.
За його словами, ворог застосовує зброю невибіркової дії, і цього разу ворог використав бойову частину з касетними боєприпасами. Від цих касетних боєприпасів зростає кількість уражених людей.
"Ворожа армія намагається розширити плацдарм так званої санітарної зони на прикордонні Сумщини і намагається просунутися чим ближче до нашого обласного центру", - зауважив Селезньов.
Він також додав, що росіяни спромоглися вдертися на 6-8 км вглиб Сумщини на ділянці шириною 15 км.
"Далі (окупанти, - ред.) навряд чи зможуть йти, бо саме на таких відстанях починається мережа інженерних технічних споруд, фортифікацій, які свого часу були побудовані військово-цивільною адміністрацією і відповідними посадовими особами. Зараз, скоріше за все, ворог впреться у ті фортифікації, і ймовірність його просування вперед далі ближче до обласного центру буде напряму залежати від ресурсних можливостей, які ворог буде готовий витрачати для реалізації цього плану", - підсумував експерт.
Ситуація на фронті - останні новини України
Нагадаємо, як повідомляв Главред, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що окупаційна армія РФ у прикордонні Сумської області продовжує направляти піхоту в межах Юнаківської та Хотінської громад. Ворог намагається розширити зону заходу піхотних груп на територію України.
Аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що у Сумській області ворог діє малими групами, намагаючись проникати в прикордонні села аби закріпитися.
Водночас, президент Володимир Зеленський заявив, що найгарячішими напрямками на фронті нині є Сумський та Покровський. Однак українські військові роблять все, щоб стримати ворожу навалу.
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Хто такий Владислав Селезньов
Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.
До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.
Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.
У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.
Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.
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