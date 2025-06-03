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Екстремально сильна магнітна буря накрила Україну: шторм досяг червоного рівня

Руслана Заклінська
3 червня 2025, 22:17
895
На початку тижня зафіксували екстремально високу сонячну активність із 8-бальною магнітною бурею.
Екстремально сильна магнітна буря накрила Україну: шторм досяг червоного рівня
Україну накрила потужна магнітна буря / Фото: згенероване ШІ (ChatGPT)

Що відомо:

  • 2 червня зафіксовано екстремальний магнітний шторм з К-індексом 8
  • Потужні магнітні бурі прогнозуються з 3 по 5 червня

На початку тижня відбулося потужне збурення магнітного поля Землі. У період з 3 по 4 червня прогнозуються сильні магнітні бурі, що можуть вплинути як на стан здоров’я людей, так і на роботу технічних систем. Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

За даними фахівців, у понеділок, 2 червня, була екстремально висока сонячна активність. Магнітна буря досягла К-індексу 8 — це один із найвищих рівнів за шкалою NOAA (від 0 до 9). Такий показник відповідає сильному магнітному шторму (червоний рівень тривоги), що потенційно може спричинити:

відео дня
  • проблеми зі зв'язком і навігацією (зокрема з GPS),
  • збої в роботі супутників і енергосистем,
  • погіршення самопочуття у чутливих до погоди людей, зокрема головний біль, безсоння, дратівливість, скачки артеріального тиску.

У вівторок та середу, 3–4 червня, геомагнітна активність поступово знижуватиметься, але все ще залишатиметься на підвищеному рівні — К-індекс 5–6. Це також червоний рівень небезпеки, що свідчить про збереження потенційних ризиків для електроніки та здоров’я.

Екстремально сильна магнітна буря накрила Україну: шторм досяг червоного рівня
Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

За даними Meteoagent, з 3 по 5 червня зберігатиметься високий рівень магнітної бурі. У вівторок К-індекс становитиме 5.7, а у середу, 4 червня, знизиться до 4.7. Проте у четвер, 5 червня, магнітна буря знову стане сильнішою - К-індекс 5.

Календар магнітних бур
Календар магнітних бур / Фото: скріншот meteoagent.com

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у перший тиждень червня погода буде мінливою — спека чергуватиметься з дощами. У низці областей температура сягатиме +32°C, особливо на півдні та сході. З 4 червня грози очікуються на Лівобережжі та в Криму, 5 червня — на заході.

Також літо 2025 року в Україні буде спекотним — температура повітря очікується на 1–2 °C вищою за норму, повідомила метеорологиня Віра Балабух. Попри спеку, можливі грози, град і шквали, особливо у липні. У червні можливі короткочасні похолодання на півночі та сході.

Крім цього, 4 червня Україну перетне холодний фронт, який принесе дощі з грозами, градом і вітром, після чого температура дещо знизиться. Зливи можливі вночі, а вдень — лише в Карпатах, на Закарпатті, Донеччині та Луганщині. В інших регіонах буде сухо.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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