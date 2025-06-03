"Залишаюся в строю": Драпатий після розмови із Зеленським отримав нову посаду

Зеленський провів ряд кадрових перестановок і призначив вже екс-командувача Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

https://glavred.net/war/ostayus-v-stroyu-drapatiy-zaintrigoval-zayavleniem-posle-razgovora-s-zelenskim-10670321.html Посилання скопійоване

Драпатий заінтригував заявою після розмови із Зеленським / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Драпатий проінформував Зеленського про всі обставини трагедії на полігоні ЗСУ

Драпатий заявив, що залишається в строю

Зеленський призначив Драпатого командувачем Об'єднаних сил ЗСУ

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий, який подав рапорт про відставку після ракетного удару по навчальному полігону ЗСУ зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і поінформував його про обставини трагедії, що сталася 1 червня. Про це він написав у Telegram.

"Доповів усе, що наразі відомо про трагедію на полігоні. Про кожен крок — хто був на місці, хто відповідав за людей, хто мав діяти", - зазначив він. відео дня

Драпатий зазначив, що пояснив президентові мотиви свого рішення. Глава держави вислухав, підтримав його і наголосив на важливості зосередження зусиль на головному — війні, фронті та перемозі. Також він подякував Верховному Головнокомандувачу за довіру, спільне розуміння відповідальності та потребу в змінах, яких вимагає українська армія.

/ Фото: скріншот

"Маємо змінювати культуру всередині війська. Культуру ставлення командирів до своїх бійців, до виконання обовʼязків, до цінності кожного життя українського воїна, який взяв зброю, щоб захистити Україну. Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше. Слава Україні!", - резюмував Михайло Драпатий.

Водночас президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що провів сьогодні змістовну нараду з військовим командуванням, зокрема, з Олександром Сирським, Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим та міністром оборони Рустемом Умєровим.

"Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об'єднаних сил ЗСУ, щоб міг займатися фронтом. Фронтом на 100 відсотків. Щодо системи сухопутних військ, особливо таких завдань, як тренування, підготовка, зміни в ТЦК і все, що з цим пов'язано, цим буде займатися інша людина", - резюмував президент.

Відставка Драпатого - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, внаслідок чого є загинблі та поранені військовослужбовці. Про це повідомили в командуванні Сухопутних військ.

За словами речника Віталія Саранцева, удар було завдано ракетою комплексу "Іскандер", на момент оголошення повітряної тривоги особовий склад перебував в укриттях.

У зв’язку з цією трагедією командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав у відставку. Він визнав свою відповідальність за те, що не зміг у повному обсязі проконтролювати виконання наказів, що могло б запобігти втратам.

Інші новини:

Хто такий Михайло Драпатий? Михайло Драпатий — український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, командувач Сухопутних військ ЗСУ (з 29 листопада 2024 року). Командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади (2016—2019). Заступник начальника Генштабу з підготовки військових (з лютого 2024). Очільник оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" (з вересня по листопад 2024), очільник оперативного угруповання військ "Харків" (з травня по вересень 2024). Лицар орденів Богдана Хмельницького та "Народний Герой України", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред