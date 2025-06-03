Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ може здійснити масований ракетний удар по Україні: в ГУР назвали цифри

Юрій Берендій
3 червня 2025, 18:01
2638
У Кремля є достатньо ракет для удару по Україні у відповідь на операцію СБУ "Павутина" та ураження літаків стратегічної авіації, зазначають ЗМІ.
РФ може здійснити масований ракетний удар по Україні: в ГУР назвали цифри
Скільки ракет залишилося в Росії та скільки вона виробляє щомісяця / Колаж Главред, фото: УНІАН, alerts.in.ua

Про що йдеться у матеріалі:

  • РФ може готувати відповідь на операцію "Павутина"
  • Росія має далекобійне озброєння та ракети для масованого удару по Україні
  • Відомо, скільки ракет Росія виробляє на місяць

Росія, ймовірно, готується до потужної відповіді на операцію "Павутина", внаслідок якої було виведено з ладу 34% її стратегічної авіації, попередила The New York Times, посилаючись на джерела серед американських урядовців. Серед потенційних напрямів атаки розглядається енергетична інфраструктура України. Також не виключено нові масовані удари із застосуванням балістичних ракет середньої дальності, ресурсів для чого у Кремля наразі достатньо. В ГУР у відповідь на запит NV розповіли, скільки ракет РФ здатна виробляти протягом місяця.

Станом на середину травня 2025 року, за даними Головного управління розвідки, Росія зберігала значні запаси різних типів ракет, зокрема балістичних, крилатих, гіперзвукових і зенітних:

відео дня
  • майже 600 балістичних ракет "Іскандер-М",
  • понад 100 гіперзвукових "Кинджалів",
  • близько 300 крилатих ракет "Іскандер-К",
  • понад 300 ракет X-101,
  • понад 400 ракет "Калібр",
  • до 300 одиниць X-22/32,
  • близько 700 ракет "Онікс" і "Циркон",
  • 60 північнокорейських ракет KN-23,
  • приблизно 11 тисяч зенітних ракет для систем С-300П/С-400.

Крім того, Росія продовжує активно відновлювати ракетні запаси. Як повідомляє Головне управління розвідки, протягом одного місяця держава-агресор здатна виготовляти:

  • від 60 до 70 ракет "Іскандер-М",
  • близько 10–15 одиниць "Кинджал",
  • 20–30 "Іскандер-К",
  • 60–70 ракет типу Х-101,
  • 25–30 "Калібрів", до 10 Х-32,
  • 20–30 ракет "Онікс" і "Циркон".
РФ може здійснити масований ракетний удар по Україні: в ГУР назвали цифри
Звдіки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 червня російські війська атакували місто Суми. За даними Сумської обласної військової адміністрації внаслідок обстрілу, є загиблі та багато поранених.

Крім того, у ніч з 31 травня на 1 червня, починаючи з 19:30, армія РФ здійснила масштабну повітряну атаку по Україні, використавши 479 одиниць повітряного озброєння. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, було зафіксовано влучання по 18 об'єктах у різних областях країни.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що українська операція зі знищення російської стратегічної авіації може тимчасово знизити здатність Росії здійснювати подальші масовані удари по Україні.

Інші новини:

Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ГУР ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Буде +32 градуси: де в Україні скоро вдарить сильна спека

Буде +32 градуси: де в Україні скоро вдарить сильна спека

19:48Синоптик
"Наслідки серйозні": в ВМС розкрили нові деталі підриву Кримського мосту

"Наслідки серйозні": в ВМС розкрили нові деталі підриву Кримського мосту

19:13Війна
Чим завершиться битва меморандумів України та Росії

Чим завершиться битва меморандумів України та Росії

19:00Погляди
Реклама

Популярне

Більше
"Коли тільки ВІЛ": лікар заговорив про діагноз путініста Філіпа Кіркорова

"Коли тільки ВІЛ": лікар заговорив про діагноз путініста Філіпа Кіркорова

Через рік після першого розлучення: відомий шоумен вдруге одружився

Через рік після першого розлучення: відомий шоумен вдруге одружився

У РФ зробили заяву про третій раунд переговорів з Україною і поставили "дедлайн"

У РФ зробили заяву про третій раунд переговорів з Україною і поставили "дедлайн"

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 червня (оновлюється)

Зливи, град та сильний вітер: де в Україні завтра лютуватиме негода

Зливи, град та сильний вітер: де в Україні завтра лютуватиме негода

Останні новини

19:48

Буде +32 градуси: де в Україні скоро вдарить сильна спека

19:40

Навіщо люди кладуть розрізаний лимон у холодильник: відповідь вразить просто наповалВідео

19:38

"Весь світ буде в труху": ексдипломат РФ пояснив, чим Путін тримає Захід у страхуВідео

19:13

"Наслідки серйозні": в ВМС розкрили нові деталі підриву Кримського мосту

19:07

"Можете опинитися в мішку": Чубаров закликав росіян терміново виїхати з Криму

Заграваннями з Путіним Трамп віддалив завершення війни в Україні і створив собі проблеми – ОлещукЗаграваннями з Путіним Трамп віддалив завершення війни в Україні і створив собі проблеми – Олещук
19:00

Чим завершиться битва меморандумів України та РосіїПогляд

18:52

Настя Каменських приголомшила сукнею за 60 тисяч гривень - реакція шанувальників

18:46

Кримський міст знову "втомився": ЗМІ розкрили деталі загадкового підриву під водою

18:35

США розчаровані "неможливими" умовами РФ для перемир'я, але не здивовані - ABC

Реклама
18:32

Копійчаний засіб врятує улюблене вбрання: як швидко позбутися складних плямВідео

18:03

Путін клеїть дурня і затіває гру проти Трампа: Олещук описав загрозу президенту США

18:01

РФ може здійснити масований ракетний удар по Україні: в ГУР назвали цифри

17:40

Операція "Павутина": Генштаб назвав точну кількість знищених літаків РФ

17:35

"Найкрасивіша жінка світу" розірвала заручини: що було в шлюбному контрактіВідео

17:11

Новий президент Польщі вперше зробив заяву про Україну та звернувся до Зеленського

17:08

В Україні можуть подорожчати два базові білкові продукти: експерт назвав причину

17:07

Чи існують сучасні відьми: священник дав однозначну відповідь

17:04

"Має статус вищий за мій": Різатдінова зробила гучну заяву про особисте життя

16:53

Глава МАГАТЕ прибув із візитом в Україну: з ким зустрівся, що обговорював

16:52

"Суми стають прифронтовим містом": відомо, як далеко можуть зайти окупанти

Реклама
16:48

Як не угробити врожай: які рослини не можна вирощувати поруч із картоплеюВідео

16:33

У РФ зробили заяву про третій раунд переговорів з Україною і поставили "дедлайн"

16:24

Гривня різко послабила позиції: яким буде курс долара і євро 4 червня

16:10

"Ось хто підірвав Кримський міст": соцмережі вибухнули мемами після операції СБУФото

16:08

Відома українська ведуча розлучилася з чоловіком - що сталося

16:08

"Трамп став посміховиськом": через Путіна президент США опинився у глухому куті

16:01

Мінімальну зарплату в Україні підвищать: аналітик назвав терміни

15:52

"Ми не розуміємо": Вітвіцька розповіла, чому досі не планує весілля з нареченим-військовим

15:50

Спікер Палати представників підтримав введення пекельних санкцій проти РФ

15:42

Росіяни жаліються на повторну атаку на Кримський міст – деталі

15:35

"Стане кульгавою качкою": у Трампа почались проблеми в США через ігри з Путіним

15:11

Побили і незаконно мобілізували: ДБР оголосило підозру трьом співробітникам ТЦК

15:06

У Кремлі зробили заяву про зустріч Путіна із Зеленським та Трампом

15:03

Китайський гороскоп на завтра 4 червня: Коням - злість, Драконам - втрати

15:02

Тільки надрозуми впораються: де 3 відмінності між дівчатами

14:47

В Україні піднялися ціни на оренду квартир: наскільки дорожче доводиться платити

14:38

Про секрет штрихкоду знали лише одиниці: розкрито хитрий спосіб супермаркетівВідео

14:33

Хоче вийти переможцем: відомо, чому Трамп затягує із санкціями проти РФ

14:30

ASUS ProArt P16 з відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5070 відкриває нові можливості для творчості новини компанії

14:24

Урожаю не буде: що не можна садити поруч із томатамиВідео

Реклама
14:15

Історична спецоперація: СБУ втретє уразила Кримський міст

14:12

У Москві оприлюднили 2 умови для третього раунду переговорів

13:51

"Швидко назад": Леся Нікітюк показала м'язистого чоловіка у своєму ліжку

13:46

Чому 4 червня не можна купатися у водоймах: яке свято і день ангела

13:34

Українська делегація прибула до США: в Зеленського назвали головну мету візиту

13:34

В Україні призначають додаткові виплати на дітей: хто отримає 6 тисяч гривень

13:09

Кіркоров з'явиться в новому шоу: перші фото хворого путініста

13:03

Щоб обійти санкції, Порошенко намагався переписати на дружину всі активи, а собі залишити причіп - ЗМІ

12:55

"Кріт" у штурмовій бригаді: СБУ затримала в Харкові агента РФ

12:53

Градус неадекватності підвищиться: Олещук сказав, як Трамп зіграв на руку Путіну

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаНастя КаменськихАні ЛоракВіталій КозловськийКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаФіліп Кіркоров
Рецепти
Легкі десертиСалатиНапоїСвяткове менюПрості стравиЗакуски
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти