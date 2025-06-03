РФ може здійснити масований ракетний удар по Україні: в ГУР назвали цифри

У Кремля є достатньо ракет для удару по Україні у відповідь на операцію СБУ "Павутина" та ураження літаків стратегічної авіації, зазначають ЗМІ.

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Скільки ракет залишилося в Росії та скільки вона виробляє щомісяця / Колаж Главред, фото: УНІАН, alerts.in.ua

Про що йдеться у матеріалі:

РФ може готувати відповідь на операцію "Павутина"

Росія має далекобійне озброєння та ракети для масованого удару по Україні

Відомо, скільки ракет Росія виробляє на місяць

Росія, ймовірно, готується до потужної відповіді на операцію "Павутина", внаслідок якої було виведено з ладу 34% її стратегічної авіації, попередила The New York Times, посилаючись на джерела серед американських урядовців. Серед потенційних напрямів атаки розглядається енергетична інфраструктура України. Також не виключено нові масовані удари із застосуванням балістичних ракет середньої дальності, ресурсів для чого у Кремля наразі достатньо. В ГУР у відповідь на запит NV розповіли, скільки ракет РФ здатна виробляти протягом місяця.

Станом на середину травня 2025 року, за даними Головного управління розвідки, Росія зберігала значні запаси різних типів ракет, зокрема балістичних, крилатих, гіперзвукових і зенітних:

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майже 600 балістичних ракет "Іскандер-М",

понад 100 гіперзвукових "Кинджалів",

близько 300 крилатих ракет "Іскандер-К",

понад 300 ракет X-101,

понад 400 ракет "Калібр",

до 300 одиниць X-22/32,

близько 700 ракет "Онікс" і "Циркон",

60 північнокорейських ракет KN-23,

приблизно 11 тисяч зенітних ракет для систем С-300П/С-400.

Крім того, Росія продовжує активно відновлювати ракетні запаси. Як повідомляє Головне управління розвідки, протягом одного місяця держава-агресор здатна виготовляти:

від 60 до 70 ракет "Іскандер-М",

близько 10–15 одиниць "Кинджал",

20–30 "Іскандер-К",

60–70 ракет типу Х-101,

25–30 "Калібрів", до 10 Х-32,

20–30 ракет "Онікс" і "Циркон".

Звдіки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 червня російські війська атакували місто Суми. За даними Сумської обласної військової адміністрації внаслідок обстрілу, є загиблі та багато поранених.

Крім того, у ніч з 31 травня на 1 червня, починаючи з 19:30, армія РФ здійснила масштабну повітряну атаку по Україні, використавши 479 одиниць повітряного озброєння. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, було зафіксовано влучання по 18 об'єктах у різних областях країни.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що українська операція зі знищення російської стратегічної авіації може тимчасово знизити здатність Росії здійснювати подальші масовані удари по Україні.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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