Єрмак у Вашингтоні зустрівся із спецпредставником США Віткоффом - про що говорили

Глава Офісу президента наголосив, що Кремль використовує переговорний процес для уникнення санкційного тиску, щоб продовжувати війну проти України.

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Єрмак розкрив деталі переговорів з Віткоффом / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Єрмак:

Позиція РФ залишається неконструктивною

Кремль затягує переговори

Україна чекає реакцію США на дії Росії

Глава Офісу президента Андрій Єрмак під час офіційного візиту до Вашингтона провів зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Про підсумки переговорів він повідомив у Telegram.

Єрмак розповів, що під час розмови сторони обговорили перебіг перемовин між українською та російською делегаціями в Стамбулі. За його словами, позиція РФ залишається неконструктивною.

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Він підкреслив, що Росія затягує процес і використовує переговори як інструмент для уникнення санкцій, не маючи реального наміру припинити бойові дії. На його переконання, лише посилення санкційного тиску може змусити Москву вести діалог серйозно.

"Також розповів про реальну ситуацію на полі бою. Запросив Стіва Віткоффа відвідати Україну, щоб побачити ситуацію на власні очі. Нам потрібне припинення вогню - ми повністю підтримуємо ще з березня відповідну пропозицію США. Також ми готові до зустрічі лідерів, якої уникає росія", - резюмував він.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, будь-який удар по незаконно зведеному Кримському мосту, спорудженому Росією, стане для України інформаційною перемогою. Таку думку висловив московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт, зазначивши, що міст символізує собою російську анексію Криму.

Під час офіційного візиту до Вашингтона керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із Кітом Келлогом.

Водночас перший заступник голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що Росія погодиться на третій раунд переговорів із Україною лише за умови виконання Києвом двох попередніх вимог.

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Хто такий Стів Віткофф Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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