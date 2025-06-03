Роберт "Мадяр" Бровді: що відомо про нового командира безпілотних систем ЗСУ

Президент доручив командування Силами БПЛА ветерану дронової розвідки Роберту Бровді.

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Бровді очолив дроновий напрям ЗСУ / Колаж: Главред, фото: скріншот youtube.com, wikipedia

Читайте в матеріалі:

Хто такий "Мадяр" і як він прийшов до командування БПЛА

Де воював підрозділ Бровді та чим він відзначився на фронті

Чому саме Бровді довірили розвиток дронових сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Роберта Бровді, більш відомого за позивним "Мадяр", новим командувачем Силами безпілотних систем. Детальніше про нового очільника йдеться у матеріалі РБК-Україна

Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. Іще з 1990-х років займався підприємницькою діяльністю у сферах торгівлі, нерухомості та агробізнесу. Його компанії входили до числа найбільших експортерів зернових в Україні, а аграрний проєкт "Гранум" мав успіх на ринку Китаю.

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До початку повномасштабної війни Бровді був успішним девелопером і благодійником. Але з 24 лютого 2022 року він став добровольцем у лавах тероборони.

"7 лютого 2022 року Бровді приєднався до Оболонського батальйону тероборони та очолив взвод другої штурмової роти 206-го батальйону, який підпорядковувався 28-й окремій механізованій бригаді", — йдеться у матеріалі.

У травні 2022 року Бровді створив підрозділ "Птахи Мадяра", який спеціалізується на дроновій розвідці, коригуванні артилерійського вогню та роботі з ударними безпілотниками.

Підрозділ працював у найгарячіших точках Донбасу — Бахмуті, Красній Горі, Парасковіївці, Кліщіївці. Весною 2023 року Бровді вже очолював роту ударних дронів у складі 59-ї бригади, яка брала участь у південному контрнаступі. За офіційними даними, тоді було вражено понад 500 цілей.

З жовтня 2023 року його група діяла на лівому березі Дніпра в районі Кринок, де реалізувала масштабну операцію з радіоелектронної боротьби — виявлено понад 2000 ворожих FPV-дронів, з яких більш як 1600 були знешкоджені.

"16 січня 2024 року 'Птахи Мадяра' стали окремим батальйоном — 414 ОБУБАС Морської піхоти, а Роберт Бровді — його командиром", — повідомляє РБК-Україна.

З того часу підрозділ діє на Харківському напрямку, включаючи оборону Вовчанська. Окрім бойових завдань, військові також займаються підготовкою нових фахівців з дронів, мінування, радіорозвідки та технічних інновацій.

8 травня 2024 року Володимир Зеленський присвоїв Роберту Бровді звання Героя України.

Кадрові зміни у військовому командуванні - останні новини

Як повідомляв Главред, Драпатий зустрівся з президентом Зеленським і детально поінформував його про трагедію на полігоні. Він пояснив мотиви свого рішення, отримав підтримку глави держави і подякував за довіру.

Крім того, міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив кадрові рішення, ухвалені разом із президентом та військовим керівництвом для зміцнення ЗСУ на фронті. За його словами, після довгих обговорень, вирішили, що Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях, щоб повністю займатися фронтом.

Нагадаємо, 2 березня стало відомо, що російські окупанти завдали ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули українські військові. Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий підтвердив трагедію і призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки.

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