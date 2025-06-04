Ірму Вітовську "поховали" в Мережі - бурхлива реакція акторки

Коротко:
- У Мережі з'явилося відео про смерть Ірми Вітовської
- Сама акторка, живіша за всіх живих, спростувала цю новину
- Близькі зірки підтримали її побажаннями довгих років життя
Українська акторка Ірма Вітовська потрапила у вельми неприємну ситуацію: побачити, як тебе "ховають" за життя - не найприємніші відчуття. На жаль, саме така пригода випала на долю артистки.
У своєму блозі у Facebook опублікувала скріншот з Youtube: на превью відео красувалося чорно-біле фото Вітовської з повідомленням про її смерть. Акторка зазначила, що це - фейк і неправда, а тих, хто подібний контент випускає про ще живих людей, назвала нелюдами.
"От скажіть, якими треба бути нелюдами, щоб публікувати подібне... Я-то переживу, але у мене є батьки, друзі, старенькі родичі.. Якщо з них би хтось отримав удар від такої новини? І не бояться ж бумерангу, скоти", - пише Ірма Вітовська.
Шанувальники та друзі підтримали акторку в коментарях і зазначили, що такі неприємні моменти варто сприймати, як прикмети на довге та щасливе життя, якого й побажали Вітовській неодноразово.
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Хто така Ірма Вітовська?
Ірма Вітовська - українська акторка кіно, театру і озвучки. Заслужена артистка України (2016). Служить у Київському академічному Молодому театрі з 1998 року. Активістка, учасниця благодійних зборів на потреби українських захисників та соціально-громадської програми "Діти вулиці", член руху "StopБіль". Найбільш відома за ролями в серіалі "Леся+Рома" та у фільмі "Мої думки тихі".
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