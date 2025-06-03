Кримський міст знову 'втомився': ЗМІ розкрили деталі загадкового підриву під водою

СБУ підтвердила підрив опори Кримського мосту та оприлюднила відео моменту вибуху.

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СБУ підтвердила підрив опори Кримського мосту / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Читайте в матеріалі:

Як СБУ вдалося вивести з ладу опору під водою

Які дрони могли використати для підриву мосту

Чому цей вибух відрізняється від попередніх атак

3 червня 2025 року Служба безпеки України знову вразила Кримський міст. За даними відомства, під час операції під водою було підірвано одну з опор головного прольоту переправи, яку Росія незаконно збудувала через Керченську протоку.

За інформацією СБУ, для ураження було використано 1100 кілограмів вибухової речовини у тротиловому еквіваленті. Після підриву міст перебуває в аварійному стані.

відео дня

Видання Defense Express звертає увагу на те, що СБУ оприлюднила відео моменту підриву, що може свідчити або про злам системи відеоспостереження мосту, або про встановлення власного обладнання для зйомки.

Вибух, як зазначається, стався на глибині близько 10 метрів, що пояснює відсутність відкритого полум’я та диму, характерних для попередніх атак.

Оцінити ступінь руйнування можна буде лише після проведення водолазного обстеження. У матеріалі підкреслюється складність проведення ремонтних робіт через глибоке розташування ушкодженої ділянки.

Основну увагу аналітики приділяють питанню, який саме засіб було використано для доставки вибухівки. З огляду на масу заряду, його навряд чи могли доставити плавці. У Defense Express припускають, що міг бути застосований підводний дрон.

"Зокрема можливо нагадати про публічно продемонстрований дрон 'Толока'. Але не TLK-150, що має дуже обмежені можливості: дальність ходу до 100 км, маса бойової частини (БЧ) або іншого корисного навантаження – 20-50 кг. А про анонсовані TLK 400 з довжиною 4-6 метрів, дальністю 1200 км, та масою БЧ до 500 кг. Чи TLK 1000 довжиною 4-12 метрів, дальністю 2000 км, та корисним навантаженням 5000 кг", – пишуть автори.

Крім того, у серпні 2023 року було показано випробування дрона "Марічка" з дальністю до 1000 км і можливістю нести понад 1000 кг.

Аналітики зазначають, що сучасні українські підводні дрони оснащені навігаційними системами та засобами зв’язку з оператором. Проте, навіть за найкращих умов, останні кілометри до мосту залишаються найнебезпечнішими через ймовірність наявності російських сенсорів та бонових загороджень.

Підводні дрони / Інфографіка: Главред

Серед можливих версій також розглядається використання дрона, який могли прикріпити до днища цивільного судна.

"Але це відв'язує від наразі відомих українських підводних дронів, бо його задачею було б подолати значно меншу відстань", – резюмує Defense Express.

Підрив Кримського моста - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України здійснила унікальну спецоперацію та втретє уразила Кримський міст, цього разу підводною атакою. Як повідомляє пресслужба СБУ, операція тривала кілька місяців, спочатку спецагенти заклали вибухівку під опорами мосту, а близько 4:44 ранку 3 червня перший заряд було дистанційно приведено в дію.

Крім того, після третьої атаки СБУ на Кримський міст 3 червня 2025 року, під час якої підводні вибухи пошкодили опори споруди, користувачі соціальних мереж активно реагують, створюючи численні меми та жарти.

Нагадаємо, влітку минулого року Україна вже здійснювала ще одну спробу вдарити по Кримському мосту. За інформацією The New York Times, яка провела власне розслідування, тоді удар завдавався за допомогою далекобійних ракет ATACMS, однак операція не досягла бажаного результату.

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Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

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