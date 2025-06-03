Глава МАГАТЕ прибув із візитом в Україну: з ким зустрівся, що обговорював

Обговорювали питання співпраці в напрямі забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в Україні.

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Глава МАГАТЕ прибув із візитом в Україну / колаж: Главред, фото: x.com/rafaelmgrossi

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Рафаель Гроссі зустрівся з Германом Галущенком

Гроссі та Галущенко обговорили загрози, пов'язані з окупацією ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії(МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув в Україну і зустрівся з міністром енергетики Германом Галущенком у Києві. Про це він повідомив у соцмережі Х у вівторок, 3 червня.

"Розпочав свій 12-й візит до України з лютого 2022 року, підтверджуючи підтримку країни з боку МАГАТЕ", - написав Гроссі. відео дня

За словами керівника МАГАТЕ, він обговорив із Галущенком, як агентство може допомогти Україні відновити енергетичну інфраструктуру, включно з новими блоками на Хмельницькій АЕС, ремонтом Чорнобильської АЕС та оцінкою підстанцій.

Тим часом у Міненерго повідомили, що обговорювали питання співпраці в напрямку забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в Україні в умовах військової агресії РФ, а також потенціал подальшого розвитку української атомної генерації.

Гроссі та Галущенко також обговорили загрози, пов'язані з окупацією росіянами Запорізької АЕС.

Міністр енергетики наголосив, що тільки ліцензований український оператор може забезпечити дотримання стандартів безпеки на ядерному об'єкті та його безпечну експлуатацію, тому ЗАЕС має бути повернута під повний і суверенний контроль України.

Окремо наголошувалося на співпраці в процесі розвитку потенціалу атомної енергетики України.

Галущенко також наголосив, що Україна має потужний кадровий потенціал для розвитку атомної енергетики, а також унікальний досвід експлуатації атомних блоків в умовах воєнних дій.

Ситуація на ЗАЕС - останні новини

24 квітня на Запорізькій АЕС сталася стрілянина. У районі об'єкта, як розповів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, фіксувалися постійні вибухи і постріли.

Напередодні, як писав Главред, команда МАГАТЕ неодноразово чула вибухи на різних відстанях від майданчика ЗАЕС, що свідчить про нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на станції.

Щонайменше 13-ти працівників Запорізької атомної електростанції досі залишаються на тимчасово окупованій Росією території.

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Що таке МАГАТЕ? Міжнародне агентство з атомної енергії - міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню з будь-якою військовою метою, зокрема й ядерної зброї, повідомляє Вікіпедія.

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