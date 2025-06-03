В Україні можуть подорожчати два базові білкові продукти: експерт назвав причину

Раніше досить доступні білкові продукти можуть стати розкішшю для українців.

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Чому на українському ринку зростатимуть ціни на курятину та яйця / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Що сказав Карпенко:

В Україні дорожчають складові виробництва

У найближчий час ціни на м'ясо в Україні можуть стабілізуватись, але не підуть вниз

Ціни на яйця в Україні помітно падають, в той час як курятина навпаки поступово підвищується у вартості. Виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко розповів Фокусу, що буде з цінами на ці два продукти далі.

За його словами, виробництво яєць в Україні за підсумками 4 місяців 2025 року відповідає показникам за аналогічний період минулого року. Таким чином пропозиція перебуває в межах показників 2024 року. Але це не єдиний фактор, який впливає на формування вартості продукту.

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Останнім часом складові виробництва дуже суттєво зросли у ціні, тому вартість і яєць і курятини у найближчий час може знову підвищитись.

"Надалі очікується стабілізація цін на м’ясо, але про зниження говорити поки немає підстав. Можливо, із збільшенням пропозиції яєць від домогосподарств в літній період, ми будемо спостерігати незначне зниження реалізаційних цін промислових виробників, все залежить від їх обсягів експорту, які в цей період виконують балансуючу роль на внутрішньому ринку", - пояснив він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що станом на останній день травня кілограм курячого стегна в Україні коштував в середньому 134,30 гривні, в той час як минулого місяця така ж кількість м'яса коштувала 117,12 гривень.

Раніше повідомлялося, що через весняні заморозки вартість черешні, суниці, вишні, слив, абрикосів і персиків може зрости до 30%. А картопля та молоді кабачки можуть подорожчати на 10-20%.

Хоча напередодні стало відомо, що у травні за кілограм картоплі українці в середньому платили 34,75 гривні, в той час як сьогодні у супермаркетах її можна купити вже за 30,90 гривень.

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Хто такий Сергій Карпенко? Сергій Карпенко - виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України". Приєднався до асоціації у 2003 році. З 2006 року обіймає посаду виконавчого директора. Закінчив Національний аграрний університет, здобувши освіту в галузі аграрного менеджменту.

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