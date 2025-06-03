Новий президент Польщі вперше зробив заяву про Україну та звернувся до Зеленського

Кароль Навроцький підкреслив, що Польща залишається головним союзником України у протистоянні російській агресії та заявив про важливість діалогу.

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Новий президент Польщі вперше зробив заяву про Україну / Колаж Главред, фото: wikipedia, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Навроцький відповів на привітання Володимира Зеленського

Новообраний президент Польщі закликав продовжити співпрацю для подолання історичних суперечностей

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький подякував Володимиру Зеленському за привітання з перемогою на виборах та висловив сподівання на подальший розвиток співпраці між Польщею та Україною. У дописі в соцмережі Х він підкреслив важливість конструктивного діалогу й потребу врегулювання історичних питань.

"Шановний президенте Зеленський, дякую за Ваше повідомлення. Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства між нашими країнами, заснованого на взаємній повазі та розумінні", - наголосив Навроцький. відео дня

Навроцький також зазначив, що Польща залишається найвідданішим союзником України у протистоянні російській агресії, оскільки ніхто не розуміє цієї загрози краще. Він висловив упевненість, що обидві країни продовжать співпрацювати задля спільного добробуту, подолання історичних суперечностей і формування безпечного майбутнього.

Заяви Навроцького про Україну - результати виборів у Польщі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після підрахунку 100% бюлетенів на президентських виборах у Польщі Державна виборча комісія офіційно оголосила переможцем кандидата від партії "Право і справедливість" Кароля Навроцького, який здобув 50,89% голосів виборців — це 10 606 628 голосів. Про це повідомляє видання Gazeta Wyborcza.

Кароль Навроцький, відомий своєю антиукраїнською риторикою, ще в січні 2025 року, будучи кандидатом, заявляв, що не бачить Україну в ЄС або НАТО доти, доки вона не визнає відповідальність за Волинську трагедію 1943 року. За словами політика, держава, яка не може визнати "жорстокий злочин проти 120 тисяч сусідів", не має права входити до міжнародних союзів.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск жорстко розкритикував такі висловлювання, назвавши їх "державною зрадою".

Водночас Главред розповів і про нову першу леді Польщі — Марту Навроцьку, яка активно підтримувала чоловіка протягом усієї передвиборчої кампанії.

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Що відомо про Кароля Навроцького Кароль Тадеуш Навроцький (пол. Karol Tadeusz Nawrocki; нар. 3 березня 1983) — новообраний президент Польщі, польський історик, громадський та політичний діяч та діяч місцевого самоврядування. З 2021 року очолює Інститут національної пам'яті. Він вважає себе "громадянським кандидатом", який покладе край "польсько-польській війні". Заявив, що готовий підтримати "будь-який польський уряд, який вимагає ексгумації польських жертв на Волині", а питання історії та соціальної відповідальності називає своїми "розмежувальними лініями". Засуджує спроби применшити наслідки Волинської трагедії задля покращення польсько-українських відносин. Навроцький виступає проти членства України в НАТО чи Євросоюзі, поки країна не визнає відповідальності за геноцид поляків на Волині. Деякі ЗМІ характеризують його позицію як антиукраїнську. Підтримує завершення російсько-української війни мирною угодою, але стверджує, що питання територіальних поступок має вирішувати європейське співтовариство, а також сама Україна. Також рішуче виступає проти Росії, стверджуючи, що вона "є імперіалістичною за своєю основою, незалежно від того, чи це білий терор, червоний терор чи сучасний терор", повдомляє Вікіпедія.

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