Трамп може припинити всю військову допомогу Україні - ЗМІ

Розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні після сварки в Білому домі.

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/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

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Підтримку програми з відновлення енергосистеми України було припинено цього тижня

Україна може залишитись без військової підтримки США

Держдеп США припинив дію ініціативи USAID з відновлення енергосистеми України. Ба більше, Дональд Трамп може припинити всю військову допомогу Україні.

У програму з відновлення було вкладено сотні мільйонів доларів, пише NBC News.

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За даними видання, підтримку програми з відновлення енергосистеми України було припинено цього тижня.

"Це істотно підірве можливості адміністрації вести переговори про припинення вогню і стане сигналом для Росії, що нам начхати на Україну і наші минулі інвестиції", - зазначив у коментарі NBC News один зі співробітників USAID.

Він зазначив, що Росія веде проти України "економічну війну", але USAID відігравало центральну роль у тому, щоб допомогти українській економіці бути стійкою.

"Ми надали величезну підтримку українському уряду, щоб уникнути макроекономічної кризи", - додав співробітник Агентства.

Крім того, видання The Washington Post з посиланням на представника адміністрації Трампа пише, що вона розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні після сварки в Білому домі.

Рішення, якщо його ухвалять, стосується радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет, які очікують на відправку в Україну в рамках президентських повноважень.

Чиновник спростував думку про те, що конфронтація Трампа і Венса із Зеленським була навмисною, і зазначив, що під час планування зустрічі було докладено зусиль, щоб задати більш позитивний тон, про що свідчить відмова Трампа від звинувачення Зеленського в тому, що він - "диктатор".

Зустріч Зеленського і Трампа - що відбулося в Овальному кабінеті

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася жорстким скандалом. Раптово між Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна не піде на припинення вогню з РФ без надання гарантій безпеки. Глава держави нагадав про те, що раніше країна-агресор РФ уже багаторазово порушувала перемир'я.

Президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву після того, як покинув Білий дім на тлі скандалу з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті. Він опублікував пост у соцмережі Х.

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