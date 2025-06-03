США розчаровані 'неможливими' умовами РФ для перемир'я, але не здивовані - ABC

Американські чиновники вбачають у вимогах Росії спробу затягнути переговори й уникнути конструктивних домовленостей.

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"Меморандум" Росії розчарував США та Україну / Колаж: Главред, фото: ОП України, kremlin.ru

Коротко:

США розчаровані вимогами Росії для перемир'я з Україною

Вимоги РФ вважають нездійсненними і неприйнятними як для України, так і для адміністрації Трампа

Американські чиновники вбачають у вимогах РФ спробу затягнути переговори

На переговорах у Стамбулі Кремль презентував свої вимоги для припинення вогню щонайменше на 30 днів. США розчаровані умовами, які Росія виклала у так званому "меморандумі", їх вважають нездійсненними. Про це повідомило ABC News.

За словами неназваних офіційних осіб США, вимоги Росії, викладені в її "меморандумі" про припинення вогню на 30 днів, не стали несподіванкою, проте викликали значне розчарування. Частина пунктів документу є "неможливими" як для України, так і для адміністрації Трампа. Американські чиновники вбачають у цих вимогах спробу Москви затягнути переговорний процес і уникнути конструктивних домовленостей.

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"Тоді, як Україна та Росія обмінювалися посиленими атаками та провели другий раунд переговорів у Стамбулі, адміністрація Трампа залишалася помітно мовчазною, що сигналізує про зміну підходу США до посередництва в конфлікті", - зазначили у виданні.

Президент США не зробив жодної публічної заяви щодо ударів безпілотників України по цілях глибоко на території Росії. Водночас державний секретар Марко Рубіо висловив розчарування діями Росії, яка направила на переговори в Туреччині лише робочу групу дипломатів, а не більш повноважних представників.

Крім того, чиновники відзначили, що хоча раніше Дональд Трамп відкрито критикував і Україну, і Росію, в останні дні він дедалі більше відходить від активної участі у цьому питанні. Також у виданні звернули увагу, що попри заяви Трампа про можливість введення нових санкцій проти Росії, наразі немає жодних ознак, що американська адміністрація вжила конкретних кроків у цьому напрямку.

"Меморандум" про припинення вогню Росії - останні новини

Нагадаємо, 2 червня на другому раунді переговорів у Стамбулі Київ передав Москві меморандум із пропозиціями для завершення війни. Документ складається із 5 частин і передбачає повне припинення вогню, обмін полоненими, гарантії безпеки, поступове зняття санкцій та моніторинг режиму тиші з боку США й інших країн. Територіальні питання мають обговорюватися після припинення вогню.

Також РФ опублікувала свій "меморандум" для припинення вогню, у якому висуває низку вимог до України, повідомляє ТАСС. Кремль вимагає виведення українських військ із Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей, нейтралітет України, заборону на вступ у військові союзи та розміщення іноземних військ. Також РФ хоче розпустити "націоналістичні формування", обмежити ЗСУ, визнати російську мову офіційною, зняти санкції і припинити взаємні претензії.

Як повідомляв Главред, президент Зеленський наголосив, що Росія пропонує лише короткочасне перемир’я на 2-3 дні, що є несерйозним, і закликав США посилити санкційний тиск на Москву. Український лідер підкреслив, що обміни тілами загиблих відбуваються і без політичних домовленостей, а російські пропозиції не мають реального змісту.

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Що таке ABC News? ABC News — американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

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