Атака СБУ на Кримський міст є піар-перемогою України – кореспондент Sky News

Коротко:
- Кримський міст є не тільки стратегічним, а й символічним об'єктом для українців, каже кореспондент Sky News
- Для України будь-який удар по цьому мосту буде вважатися піар-перемогою
Для України будь-яке ураження Кримського мосту, який незаконно побудувала країна-агресорка Росія, вважатиметься піар-перемогою.
Про це заявив кореспондент Sky News у Москві Айвор Беннетт, повідомив канал у вівторок, 3 червня. Він заначив, що цей міст став "візуальним представленням російської анексії Криму".
"Цей міст був справжнім флагманським проєктом для (російського диктатора Володимира – ред.) Путіна і став візуальним представленням російської анексії Криму. Для України будь-який удар по цьому мосту буде вважатися піар-перемогою", – сказав кореспондент.
Він наголосив, що міст став важливою ціллю для українців з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, адже він є ключовим логістичним об'єктом, яким російські окупанти переправляють підкріплення на територію України.
"Вони (українці – ред.) показують, що можуть створити проблеми для свого ворога", – додав кореспондент Sky News.
Удар СБУ по Кримському мосту 3 червня – що відомо
Як повідомляв Главред, 3 червня 2025 року відбулася історична спецоперація – СБУ втретє уразила Кримський міст. Фактично міст після цього перебуває в аварійному стані.
Також раніше повідомлялося, що ЗМІ розкрили деталі загадкового підриву під водою. СБУ підтвердила підрив опори Кримського мосту та оприлюднила відео моменту вибуху.
Після цього в ВМС розкрили нові деталі підриву Кримського мосту. Речник ВМС України розкрив деталі та наслідки унікальної операції СБУ із підривом Кримського мосту і спрогнозував відповідь росіян.
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Що таке Sky News?
Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.
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