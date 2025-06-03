Атака СБУ на Кримський міст є піар-перемогою України – кореспондент Sky News

Кримський міст є не лише стратегічним, а й символічним об'єктом для українців, зазначив Беннетт.

https://glavred.net/ukraine/ataka-sbu-na-krymskiy-most-yavlyaetsya-piar-pobedoy-ukrainy-korrespondent-sky-news-10670315.html Посилання скопійоване

Атака СБУ на Кримський міст є піар-перемогою України, зазначає кореспондент Sky News/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, соцмережі

Коротко:

Кримський міст є не тільки стратегічним, а й символічним об'єктом для українців, каже кореспондент Sky News

Для України будь-який удар по цьому мосту буде вважатися піар-перемогою

Для України будь-яке ураження Кримського мосту, який незаконно побудувала країна-агресорка Росія, вважатиметься піар-перемогою.

Про це заявив кореспондент Sky News у Москві Айвор Беннетт, повідомив канал у вівторок, 3 червня. Він заначив, що цей міст став "візуальним представленням російської анексії Криму".

відео дня

"Цей міст був справжнім флагманським проєктом для (російського диктатора Володимира – ред.) Путіна і став візуальним представленням російської анексії Криму. Для України будь-який удар по цьому мосту буде вважатися піар-перемогою", – сказав кореспондент.

Він наголосив, що міст став важливою ціллю для українців з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, адже він є ключовим логістичним об'єктом, яким російські окупанти переправляють підкріплення на територію України.

"Вони (українці – ред.) показують, що можуть створити проблеми для свого ворога", – додав кореспондент Sky News.

Кримський міст/ Інфографіка: Главред

Удар СБУ по Кримському мосту 3 червня – що відомо

Як повідомляв Главред, 3 червня 2025 року відбулася історична спецоперація – СБУ втретє уразила Кримський міст. Фактично міст після цього перебуває в аварійному стані.

Також раніше повідомлялося, що ЗМІ розкрили деталі загадкового підриву під водою. СБУ підтвердила підрив опори Кримського мосту та оприлюднила відео моменту вибуху.

Після цього в ВМС розкрили нові деталі підриву Кримського мосту. Речник ВМС України розкрив деталі та наслідки унікальної операції СБУ із підривом Кримського мосту і спрогнозував відповідь росіян.

Вас також може зацікавити:

Що таке Sky News? Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред