Скільки місяців Україна зможе воювати без допомоги США - FT

Наразі війна в Україні - це війна безпілотників.

https://glavred.net/war/skolko-mesyacev-ukraina-smozhet-voevat-bez-pomoshchi-ssha-ft-10643774.html Посилання скопійоване

Військова допомога від США / колаж: Главред, фото: facebook/DonaldTrump, 22 окрема механізована бригада

Ключові тези:

Без допомоги США Україна протримається ще щонайменше шість місяців

Втрата американської техніки не буде критичною

США можуть припинити надавати розвіддані

Україна зможе протриматися проти країни-агресора Росії ще щонайменше шість місяців навіть без допомоги США. Про це пише Financial Times.

Зазначається, що екснардеп Мустафа Найєм вважає, що втрата американської техніки буде "значною, але не критичною".

відео дня

Він припускає, що більша частина озброєння, яке ринуло в Україну, тепер не таке важливе з огляду на мінливий характер війни.

"Це війна безпілотників, і ми є експертами в їхньому виробництві. У нас навіть є школа з виробництва безпілотників", - сказав він.

За його словами, компоненти безпілотників зі США використовуються "економно" і можуть бути замінені. Найбільше його турбує, якщо США припинять надавати розвіддані, хоча він не вважає це ймовірним.

Водночас, у виданні додали, що навіть за посиленої європейської підтримки тривалу боротьбу без допомоги США буде важко витримати.

Допомога США / Інфографіка: Главред

Допомога США - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, держдеп США припинив дію ініціативи USAID з відновлення енергосистеми України. Ба більше, Дональд Трамп може припинити всю військову допомогу Україні.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що адміністрація президента США Дональда Трампа не надаватиме "порожніх чеків на далеку війну". За її словами, у пріоритеті в США нібито мирні переговори, а не продовження війни.

Водночас, аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що Україні не слід очікувати на оголошення нових пакетів військової допомоги від адміністрації Трампа.

Читайте також:

Що відомо про Financial Times? Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред