РФ вдарила по важливому мосту: в Укрзалізниці попередили про затримку поїздів

Найближчими днями будуть затримки поїздів у регіоні.

https://glavred.net/ukraine/rf-udarila-po-vazhnomu-mostu-v-ukrzaliznyce-predupredili-o-zaderzhke-poezdov-10695941.html Посилання скопійоване

Затримка поїздів в Україні / колаж: Главред, фото: t.me/vitalii_maletskyi, УНІАН

Коротко:

Через удар РФ пошкоджено залізничну інфраструктуру

Низка поїздів слідуватимуть зміненим маршрутом

До станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобуси

Укрзалізниця підтвердила пошкодження залізничної інфраструктури у Полтавській області через масований російський удар та попередила про зміну маршруту низки поїздів.

Так, голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський заявив, що низка поїздів слідуватимуть зміненим маршрутом.

відео дня

"Частину пасажирів будемо у співпраці з ОВА та місцевою владою підвозити автобусами", - написав він.

Водночас, в Укрзалізниці повідомили, що через спричинені обстрілом пошкодження інфраструктури в Кременчуцькому районі поїзди №59 Одеса-Харків та №8 Харків-Одеса будуть слідувати зміненим маршрутом через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла), Знамʼянка. До станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобуси.

Крім того, поїзд №260 з Чопа курсуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, звідки також запланований трансфер автобусами.

"Найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов'язані з об'їздом ураженої ділянки. Також використовуватимемо автобуси для доставки до/з Кременчука від найближчих доступних станцій", - йдеться у повідомленні.

Там також додали, що обстрілом пошкоджено приміський рухомий склад у Кременчуці, замість якого на маршрути вже виведено резервний. Втім, електропоїзди №6663 Кременчук-Знам'янка (Користівка) та №6664 Знам'янка (Користівка)-Кременчук 7 вересня не курсуватимуть через інфраструктурні відновлювальні роботи.

Удар по мосту в Кременчуці

Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомляв, що внаслідок нічного ворожого удару було пошкоджено міст через Дніпро.

Він наголошував, що наразі рух мостом неможливий — він перекритий.

"Міст знаходиться на балансі Укрзалізниці. Зараз чекаємо на висновки експертів щодо масштабу руйнувань та можливості його подальшої експлуатації", - написав він.

Удар РФ по мосту / фото: t.me/vitalii_maletskyi

Масштабна атака РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, очільник МВС України Ігор Клименко заявив, що в ніч на 7 вересня російські окупаційні війська завдали наймасованішого удару по Україні від початку повномасштабного вторгнення. Найбільша атака була спрямована на столицю України.

Відомо, що під час атаки, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 823 засобів повітряного нападу.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований російський ракетно-дроновий удар. Він підкреслив, що такі вбивства, у той час коли давно могла б розпочатися реальна дипломатія, є свідомим злочином і способом затягування війни.

Читайте також:

Про джерело: "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред