Заходили не лише з Росії: ворог атакував Україну з території іншої держави, деталі

Юрій Берендій
7 вересня 2025, 12:16
Росія завдала ракетно-дронового удару по Україні, при цьому частина дронів заходила з території Білорусі, зазначив речник Повітряних сил Ігнат.
Ворог атакував Україну з території іншої держави, деталі

Про що повідомили в Повітряних силах:

  • Росія атакувала Україну, зокрема, з території Білорусі
  • Ворог аналізує український інформпростір та моніторингові телеграм-канали

Російські окупаційні війська в ніч на 7 вересня завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Ударні БпЛА на територію України заходили з різних напрямків, зокрема і з Білорусі. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат пояснив, що масовані атаки відбуваються не вперше, і противник ретельно прораховує маршрути. Відомі випадки, коли ракети й дрони перетинали територію інших держав, зокрема Молдови та Румунії.

"Так, і цього разу було зафіксовано на Білоруському напрямку кілька "шахедів", зрізали шлях собі, так би мовити, через білоруську територію", - зазначив він.

Він підкреслив, що ворог постійно аналізує дані, у тому числі з українського інформаційного простору та моніторингових телеграм-каналів. Саме тому неодноразово зверталися до їхніх власників із проханням мінімізувати у режимі реального часу публікацію даних про рух ракет і роботу ППО. Завдяки цьому вже є певні результати.

"Звернулися, були почуті. Звернулися до нас і сказали, що ну давайте, ми відпрацюємо якийсь певний алгоритм для того, щоб не шкодити принаймні Силам оборони. Противник, прокладаючи маршрут ракет наступної атаки, буде використовувати, як то кажуть, сліпі зони, де можуть бути локаційно втрачені чи Шахеди, чи ракети, і використовувати це при плануванні наступних атак", - зазначив він.

Водночас громадян закликають уважно ставитися до таких повідомлень, адже вони можуть бути використані для організації нових атак.

Чому росіяни збільшили кількість ударів по цивільних цілях - думка експерта

Як писав Главред, за словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ та льотчика-інструктора Романа Світана, Росія значно збільшила кількість безпілотників і використовує їх для терору мирного населення України. Головна мета цих атак — завдавати ударів по житлових районах і місцях компактного проживання цивільних, аби чинити психологічний тиск на суспільство, армію та українське керівництво. У такий спосіб Кремль прагне змусити Україну прийняти умови капітуляції, які росіяни озвучували під час переговорів у Стамбулі.

"Україні потрібно виходити з цього переговорного процесу, щоб зменшити потяг росіян до терористичних атак з ударами по цивільному населенню. Тоді це на порядок зменшить потребу росіян бити по мирному населенню", - резюмує він.

Масовані удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 7 вересня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні, застосувавши дрони-камікадзе та ракети наземного базування. Як повідомили в Повітряних силах, під час атаки радіотехнічні війська зафіксували й супроводжували 823 цілі, з яких силами ППО вдалося знищити або придушити 751. Серед них — 747 дронів типу "Шахед" та імітаторів, а також чотири крилаті ракети "Іскандер-К".

Найпотужніші удари прийшлися на Київ, Кривий Ріг, Одесу та Кременчук. У столиці внаслідок атаки загорілися багатоповерхівки та автомобілі, є поранені й загиблі.

Особливо трагічними стали події у Святошинському районі Києва де ворожий удар спричинив руйнування житлового будинку. Під завалами будинку загинули 32-річна жінка та її двомісячний син.

Інші новини:

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

