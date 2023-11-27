ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонщини: росіяни в істериці - ISW

Регулярно надходять повідомлення про те, що окупанти не можуть протистояти наступальним операціям ЗСУ.

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ЗСУ просуваються на Херсонщині / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада

У звіті американського Інституту вивчення війни заявили, що у російських загарбників на лівобережній частині Херсонської області, яка залишається тимчасово окупованою, величезні проблеми.

За даними аналітиків ISW відомо, що противник уже визнав уразливість своїх наземних ліній зв'язку на лівому березі регіону. Також регулярно надходять повідомлення про те, що вони не можуть протистояти наступальним операціям ЗСУ.

Ці дані поширюють російські блогери. Приміром, як зазначили в ISW, один із них заявив, що особовий склад 70-ї мотострілецької дивізії регулярно пише йому зі скаргами на те, що логістика в районі населеного пункту Кринки вкрай вразлива через удари БПЛА українських захисників. Це всього за 30 кілометрів від обласного центру і за 2 км від річки Дніпро.

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"Російські війська в цьому районі зазнають труднощів із координацією дій підрозділів, а також із недбалістю командирів на рівні роти і батальйону", - зазначили аналітики.

Окремо було зазначено, що наразі російські наземні лінії зв'язку на лівому березі Дніпра, серед яких автодорога Е58 Антонівка - с. Саги, розташовані надто близько до лінії річки. Це робить їх уразливими для перехоплень українськими захисниками.

Ситуація на лівому березі Херсонщини

Нагадаємо, що ЗСУ збільшили плацдарм на лівому березі Херсонщини. У звіті американського Інституту вивчення війни аналітики повідомили, що українські Сили оборони утримують лівобережжя Херсонщини і продовжують контрнаступ.

Світан розкрив, яка ситуація на лівому березі Херсонщини. Українське керівництво ухвалить рішення, згідно з яким операцію на лівому березі або згорнуть або відбудеться її посилення.

Військовий експерт спрогнозував, чи зможе РФ розбити ЗСУ на Херсонщині. Формування плацдармів, яким зараз займається ЗСУ на Лівому березі Дніпра, поставило в глухий кут командування російських окупантів.

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